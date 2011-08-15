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亚洲 | 2011年 8月 16日 星期二 06:37 BJT

〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数连升四日,受燃油成本较低支撑

路透伦敦8月15日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周一连续第四日上扬,受运往中国的铁矿石订单及船用燃油成本较低所支撑.

经纪商表示,金融震荡升温、银行融资趋紧和船只供应快速增加所带来的影响,在未来几个月中将令干散货运费持续承压.

波罗的海乾散货运价指数上涨1.48%或19点,至1,306点.

本月稍早,该指数在连跌18个交易日後创下逾三个月最低.该指数走势一直不稳,今年已下跌近30%.

"巴西-中国的获利一直很有韧性,而较低船用燃油价格亦协助改善获利," Cantor Fitzgerald表示.

波罗的海海岬型船运价指数.BACI上扬1.03%,平均获利升至11,024美元.海岬型船舶通常的载运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.

"对海岬型散装货轮的兴趣升高正开始支撑运价,"经纪商Lorentzen & Stemoco表示.

波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI扬升1.38%,该型船舶日平均获利为12,321美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.(完)

--编译 戴素萍;审校 吴云凌

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