《美债周二展望》市场关注德法领袖会议,欧元区债券事宜成焦点

加拿大数据：2016全年新增就业岗位上修，兼职工作增长现象持续
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
* 投资人期待解决欧债危机的大胆计画
* 德国、法国承受安抚市场的压力
* 尚未有迹象显示会创建欧元区债券
* 数据可能显示美国楼市仍是艰困
路透纽约8月15日电---德国、法国领袖周二的会面结果可能为很快出台遏制欧债危机的决定性举措打开大门,让投资人得以削减其避险性美国公债持仓.
交易商和分析师周一说,市场一直臆测会有欧元区债券出台,以做为避免日益恶化的欧债问题危及全球经济的更佳解决之道.
德国总理梅克尔和法国总统萨科齐的会後声明可能令最新的楼市状况不那麽受人关注.虽然抵押贷款利率已跌至谷底,但楼市复苏脚步仍是艰困.
"当然有很多考量因素在.最大的忧心是欧洲会发生甚麽事,"纽约Guggenheim Partners的公债交易主管Jason Rogan说.
迄今尚无迹象显示萨科齐和梅克尔会谈及推出欧元区债券的事宜.欧元区债券可能会成为美国公债在全球资本市场的对手.
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年1月31日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状 况报告，每口以1,000桶计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(2,181,656口) 656,710 164,018 739,712 677,456 1186594 2073878 2090324 107,778 91,332 较1月24日变动(未平仓合约：增加29,847口) 14,309 4,140 -7,679 19,510 30,708 26,140 27,169 3,707 2,678 各类