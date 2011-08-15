《美债周二展望》市场关注德法领袖会议,欧元区债券事宜成焦点

* 投资人期待解决欧债危机的大胆计画

* 德国、法国承受安抚市场的压力

* 尚未有迹象显示会创建欧元区债券

* 数据可能显示美国楼市仍是艰困

路透纽约8月15日电---德国、法国领袖周二的会面结果可能为很快出台遏制欧债危机的决定性举措打开大门,让投资人得以削减其避险性美国公债持仓.

交易商和分析师周一说,市场一直臆测会有欧元区债券出台,以做为避免日益恶化的欧债问题危及全球经济的更佳解决之道.

德国总理梅克尔和法国总统萨科齐的会後声明可能令最新的楼市状况不那麽受人关注.虽然抵押贷款利率已跌至谷底,但楼市复苏脚步仍是艰困.

"当然有很多考量因素在.最大的忧心是欧洲会发生甚麽事,"纽约Guggenheim Partners的公债交易主管Jason Rogan说.