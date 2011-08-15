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宏观经济 | 2011年 8月 16日 星期二 07:53 BJT

《美国重要政经日程》--8月16日

(除特别说明外,均为GMT时间)

1230 - 商务部公布7月房屋开工年率.

1230 - 劳工部公布7月进出口物价.

1315 - 美国联邦储备理事会(FED,美联储)公布7月工业生产数据.

1530 - 财政部举行一周例行四周期国库券标售.

2030 - 美国石油协会(API)公布一周全国石油报告.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 李婷仪;审校 张若琪

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