〔全球经济〕IMF总裁拉加德称,在专注财政整固的同时仍需支撑就业

路透华盛顿8月15日电---国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德表示,发达经济体纵使专注于中期财政整固,但仍有提供就业及经济增长短期支撑的选项.

拉加德在金融时报网站周一刊登的评论文章指出,财政调整"必须解决难题,使之既不会太快也不会太慢".

"塑造一套'冷热适中'的财政整固端看时机.既需专注于中期整固,也需关注对增长和就业的短期支撑.那或许听似矛盾,但两者相互强化."拉加德写道.

她既未暗示美国,也未指明任何其他国家,仅表示部分国家决策者正推动激烈的财政调整.

"但许多国家中,短期的焦点有误."拉加德称."我们需谨记,市场可能有不同的看法:他们尽管不乐见公共债务偏高--且可能为激烈的财政整固喝采--但一如我们上周所见,他们甚至更不乐见低增长或负增长."

她表示短期措施必须能支持增长,同时就对财政持续性的影响而言,则需节省;并能支持创造就业、基础建设,并纾缓房市的痛苦.

"光是削减支出还不足以达成这个任务--还需增加收入,而首选必是对需求影响最低的措施."她表示.

拉加德表示,全球复苏脚步蹒跚将使债负沉重的危机四处蔓延,但决策者如果携手合作并大胆迅速地行动,就能恢复信心.

"当务之急很清楚,就是拿出可信的中期财政整固方案,并积极研究可有效支持短期增长的所有可能措施."拉加德写道.(完)