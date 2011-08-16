《外汇动态》澳元/美元涨势暂歇,难越主要阻力位1.0505-25

《路透晚报》--2月6日日间新闻摘要（中港台）
中国中共中央、国务院发布2017年中央一号文件称，深入推进农业供给侧结构性改革，加快培育农业农村发展新动能。要优化农业体系，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，促进农业农村发展向追求绿色生态可持续、更加注重满足质的需求转变。
2345GMT--澳元/美元AUD=D4下跌0.2%,报1.0486.昨天澳元/美元因风险偏好改善而大涨.
澳元/美元难以越过主要阻力位1.0505-25,这个区间有1.1081-0.9927跌势的50%回档位,以及先前在7月12日触及的重要低点1.0525,还有6月28日、8月5日的反弹高点,分别是1.0545和1.0528.
澳洲央行将在0130GMT公布8月政策会议纪录,市场虽已被许多事件盖过其注意力,但是会议记录可能仍强硬到足以扰乱那些押注会有紧急降息的投资人.
澳元/美元进一步的阻力位浮现在1.0650-1.0660附近,那里有55日、90日、21日移动均线交错.1.0360-80区间现在成为关键支撑底部,突破的话将重燃看跌澳元的情绪.(完)
--编译 李婷仪;审校 孙茉莉
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中国中共中央、国务院发布2017年中央一号文件称，深入推进农业供给侧结构性改革，加快培育农业农村发展新动能。要优化农业体系，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，促进农业农村发展向追求绿色生态可持续、更加注重满足质的需求转变。
2月6日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周一收市价及比价:(本地时 间16:13时，1港元=0.88462人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为22.94%，低于上交易日收盘的24.29%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.56 4.74 1.09 建设银行 5.66 5.80 1.10 中国银行 3.55 3.54 1.13 农业银行
英国考文垂--美联储副主席费舍尔(Stanley Fischer)以“货币政策进程”为题在华威经济峰会(Warwick Economics Summit)发表演说(1240)。