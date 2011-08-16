《外汇动态》澳元/美元涨势暂歇,难越主要阻力位1.0505-25

2345GMT--澳元/美元AUD=D4下跌0.2%,报1.0486.昨天澳元/美元因风险偏好改善而大涨.

澳元/美元难以越过主要阻力位1.0505-25,这个区间有1.1081-0.9927跌势的50%回档位,以及先前在7月12日触及的重要低点1.0525,还有6月28日、8月5日的反弹高点,分别是1.0545和1.0528.

澳洲央行将在0130GMT公布8月政策会议纪录,市场虽已被许多事件盖过其注意力,但是会议记录可能仍强硬到足以扰乱那些押注会有紧急降息的投资人.

澳元/美元进一步的阻力位浮现在1.0650-1.0660附近,那里有55日、90日、21日移动均线交错.1.0360-80区间现在成为关键支撑底部,突破的话将重燃看跌澳元的情绪.(完)

--编译 李婷仪;审校 孙茉莉

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]