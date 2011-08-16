《台湾报摘》--工商时报8月16日

* 头版头条:

--谷歌(Google)(GOOG.O)周一宣布以125亿美元(约合3,612亿台币)天价收购摩托罗拉移动(Motorola Mobility)(MMI.N),这是谷歌历来最高金额收购案.

* 其他:

--富邦投信申请发行的富邦上证180ETF周一获金管会核准,本月23日起募集、额度1亿美元,成为台、港两地首档直接持有A股股票的ETF,富邦投信将以申请先後顺序决定中签,每日每人申请上限200万台币.

--台积电(2330.TW)所投资的Bridgelux在美国发表氮化镓上矽(GaN-on-Si)新技术,预计在两年内推出首批商业氮化镓上矽产品.业内指出,此新技术将由今年8月1日正式成立的台积电固态照明公司取得,对台积电发光二极体(LED)产业的长程布局大有助益.

--7月份总价6,000万台币以上的顶级豪宅,平均成交单价每坪113.2万台币,连三月创历史新高.而受豪宅热带动,早期北市10大名宅房价,从严重急性呼吸道症候群(SARS)至今的累积涨幅全部翻倍.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.