《台湾报摘》--工商时报8月16日

《路透晚报》--2月6日日间新闻摘要（中港台）
中国中共中央、国务院发布2017年中央一号文件称，深入推进农业供给侧结构性改革，加快培育农业农村发展新动能。要优化农业体系，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，促进农业农村发展向追求绿色生态可持续、更加注重满足质的需求转变。
* 头版头条:
--谷歌(Google)(GOOG.O)周一宣布以125亿美元(约合3,612亿台币)天价收购摩托罗拉移动(Motorola Mobility)(MMI.N),这是谷歌历来最高金额收购案.
* 其他:
--富邦投信申请发行的富邦上证180ETF周一获金管会核准,本月23日起募集、额度1亿美元,成为台、港两地首档直接持有A股股票的ETF,富邦投信将以申请先後顺序决定中签,每日每人申请上限200万台币.
--台积电(2330.TW)所投资的Bridgelux在美国发表氮化镓上矽(GaN-on-Si)新技术,预计在两年内推出首批商业氮化镓上矽产品.业内指出,此新技术将由今年8月1日正式成立的台积电固态照明公司取得,对台积电发光二极体(LED)产业的长程布局大有助益.
--7月份总价6,000万台币以上的顶级豪宅,平均成交单价每坪113.2万台币,连三月创历史新高.而受豪宅热带动,早期北市10大名宅房价,从严重急性呼吸道症候群(SARS)至今的累积涨幅全部翻倍.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 李盈茜; 审校 林高丽
中国中共中央、国务院发布2017年中央一号文件称，深入推进农业供给侧结构性改革，加快培育农业农村发展新动能。要优化农业体系，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，促进农业农村发展向追求绿色生态可持续、更加注重满足质的需求转变。
2月6日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周一收市价及比价:(本地时 间16:13时，1港元=0.88462人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为22.94%，低于上交易日收盘的24.29%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.56 4.74 1.09 建设银行 5.66 5.80 1.10 中国银行 3.55 3.54 1.13 农业银行
英国考文垂--美联储副主席费舍尔(Stanley Fischer)以“货币政策进程”为题在华威经济峰会(Warwick Economics Summit)发表演说(1240)。