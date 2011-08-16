《台湾报摘》--经济日报8月16日

* 头版头条:

--Android作业系统制造商Google公司15日宣布,将以约125亿美元收购摩托罗拉行动公司(Motorola Mobility),为Google历来最大手笔并购案,震撼全球行动产业.Google将藉此取得许多无线技术专利.提高在行动运算市场的竞争力.

* 其他:

--今年前7月台湾金属业总投资金额达824亿台币,预估全年投资将上攻1,200亿,为三年来最高水准.以中钢(2002.TW)、可成(2474.TW)投资手笔最大,单笔投资金额均超过百亿台币.

--经济部次长梁国新率领的大陆台商服务团15日拜会东莞市副市长江淩,梁国新把握机会积极替东莞台商发声,向江淩争取参与大陆政府采购、切入内需、建立品牌,分享大陆"十二五"规划的各项商机.

--大陆中国银行(3988.HK)(601988.SS)及交通银行(3328.HK)(601328.SS)下月在台设立办事处满一年,中行及交行最近积极向金管会洽询申设分行,但碰到"软钉子",金管会碍于立法院决议,须厘清是否要等台资银行承作人民币业务後,才能受理陆银申设分行.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.