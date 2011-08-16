《台湾报摘》--经济日报8月16日

《路透晚报》--2月6日日间新闻摘要（中港台）
中国中共中央、国务院发布2017年中央一号文件称，深入推进农业供给侧结构性改革，加快培育农业农村发展新动能。要优化农业体系，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，促进农业农村发展向追求绿色生态可持续、更加注重满足质的需求转变。
* 头版头条:
--Android作业系统制造商Google公司15日宣布,将以约125亿美元收购摩托罗拉行动公司(Motorola Mobility),为Google历来最大手笔并购案,震撼全球行动产业.Google将藉此取得许多无线技术专利.提高在行动运算市场的竞争力.
* 其他:
--今年前7月台湾金属业总投资金额达824亿台币,预估全年投资将上攻1,200亿,为三年来最高水准.以中钢(2002.TW)、可成(2474.TW)投资手笔最大,单笔投资金额均超过百亿台币.
--经济部次长梁国新率领的大陆台商服务团15日拜会东莞市副市长江淩,梁国新把握机会积极替东莞台商发声,向江淩争取参与大陆政府采购、切入内需、建立品牌,分享大陆"十二五"规划的各项商机.
--大陆中国银行(3988.HK)(601988.SS)及交通银行(3328.HK)(601328.SS)下月在台设立办事处满一年,中行及交行最近积极向金管会洽询申设分行,但碰到"软钉子",金管会碍于立法院决议,须厘清是否要等台资银行承作人民币业务後,才能受理陆银申设分行.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 高洁如; 审校 林高丽
中国中共中央、国务院发布2017年中央一号文件称，深入推进农业供给侧结构性改革，加快培育农业农村发展新动能。要优化农业体系，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，促进农业农村发展向追求绿色生态可持续、更加注重满足质的需求转变。
2月6日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周一收市价及比价:(本地时 间16:13时，1港元=0.88462人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为22.94%，低于上交易日收盘的24.29%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.56 4.74 1.09 建设银行 5.66 5.80 1.10 中国银行 3.55 3.54 1.13 农业银行
英国考文垂--美联储副主席费舍尔(Stanley Fischer)以“货币政策进程”为题在华威经济峰会(Warwick Economics Summit)发表演说(1240)。