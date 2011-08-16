《台湾重要政经日程》--8月16日-10月10日

《路透晚报》--2月6日日间新闻摘要（中港台）
中国中共中央、国务院发布2017年中央一号文件称，深入推进农业供给侧结构性改革，加快培育农业农村发展新动能。要优化农业体系，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，促进农业农村发展向追求绿色生态可持续、更加注重满足质的需求转变。
==================今日重要政经消息======================
8/16 (二)
--15:00 2011年下半年度全球招商展望与趋势
--17:00 金管会例行性会议.
==================近期重要政经消息======================
8/17 (三)
--12:20 央行标售30年100/8期公债,金额300亿台币.
8/18 (四)
--17:00 主计处公布第二季国内生产总值(GDP)的统计值,初估值为成长4.88%.
8/19 (五)
--16:00 经济部公布7月外销订单,6月年增率为9.18%.
--16:10 中央银行公布第二季国际收支.第一季经常帐顺差107.5亿美元.
8/22 (一)
--16:00 主计处公布7月经季节调整失业率,6月季调失业率为4.40%.
8/23 (二)
--16:00 经济部公布7月工业生产指数,6月年增率为3.61%.
8/25 (四)
--16:10 央行公布7月M2货币总计数年增率,上月年增率为5.99%.
8/26 (五)
--16:00 经建会公布7月领先指标月增率,6月月增0.2%.
9/8 (四)
--12:20 央行标售91天期国库券,金额350亿台币.
9/12 (一)
--台湾金融市场因中秋节休市一天.
9/27 (二)
--12:20 央行标售10年100/9期公债,金额350亿台币.
10/10 (一)
--台湾金融市场因国庆日休市一天.
注: * 代表新增内容.(完)
--记者 高洁如; 审校 乔艳红
中国中共中央、国务院发布2017年中央一号文件称，深入推进农业供给侧结构性改革，加快培育农业农村发展新动能。要优化农业体系，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，促进农业农村发展向追求绿色生态可持续、更加注重满足质的需求转变。
2月6日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周一收市价及比价:(本地时 间16:13时，1港元=0.88462人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为22.94%，低于上交易日收盘的24.29%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.56 4.74 1.09 建设银行 5.66 5.80 1.10 中国银行 3.55 3.54 1.13 农业银行
英国考文垂--美联储副主席费舍尔(Stanley Fischer)以“货币政策进程”为题在华威经济峰会(Warwick Economics Summit)发表演说(1240)。