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市场报道 | 2011年 8月 16日 星期二 09:17 BJT

〔台湾股市〕开盘上涨0.86%,宏达电跳升

路透台北8月16日电---台湾股市周二开盘上涨0.86%,智能手机制造商宏达电(2498.TW)上扬,先前谷歌(GOOG.O)宣布125亿美元收购摩托罗拉移动(MMI.N)[ID:nCN1900607].

加权股价指数.TWII开盘上涨67.54点至7,886.93点,延续上日2.39的涨幅.

宏达电开盘不久即跳升2.66%,提振电子类指数.TELI上扬0.92%.(完)

--编译 杜明霞;审校 孙茉莉

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