《亚洲金融市场假期一览表》--8月16日-12月31日

《路透晚报》--2月6日日间新闻摘要（中港台）
中国中共中央、国务院发布2017年中央一号文件称，深入推进农业供给侧结构性改革，加快培育农业农村发展新动能。要优化农业体系，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，促进农业农村发展向追求绿色生态可持续、更加注重满足质的需求转变。
亚洲金融市场假期如下:
8月17日(周三)--印尼
8月29日(周一)--印尼、菲律宾
8月30日(周二)--印尼、马来西亚、新加坡
8月31日(周三)--印尼、马来西亚、印度
9月 1日(周四)--印尼
9月 2日(周五)--印尼
9月12日(周一)--中国、台湾、韩国
9月13日(周二)--香港、韩国
9月16日(周五)--马来西亚
9月19日(周一)--日本
9月23日(周五)--日本
10月 3日(周一)--中国、韩国
10月 4日(周二)--中国
10月 5日(周三)--中国、香港
10月 6月(周四)--中国、印度
10月 7日(周五)--中国
10月10日(周一)--日本、台湾
10月24日(周一)--新西兰、泰国
10月26日(周三)--印度、马来西亚、新加坡
11月 1日(周二)--菲律宾
11月 3日(周四)--日本
11月 7日(周一)--马来西亚、新加坡
11月23日(周三)--日本
11月28日(周一)--马来西亚
11月30日(周三)--菲律宾
12月 5日(周一)--泰国
12月12日(周一)--泰国
12月23日(周五)--日本
12月26日(周一)--香港、澳洲、新西兰、新加坡、印尼
12月27日(周二)--香港、澳洲、新西兰
12月30日(周五)--韩国、菲律宾
注:具体市场休假安排,将在节前另发客户通告.(完)
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--整理 龚芳
中国中共中央、国务院发布2017年中央一号文件称，深入推进农业供给侧结构性改革，加快培育农业农村发展新动能。要优化农业体系，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，促进农业农村发展向追求绿色生态可持续、更加注重满足质的需求转变。
2月6日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周一收市价及比价:(本地时 间16:13时，1港元=0.88462人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为22.94%，低于上交易日收盘的24.29%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.56 4.74 1.09 建设银行 5.66 5.80 1.10 中国银行 3.55 3.54 1.13 农业银行
英国考文垂--美联储副主席费舍尔(Stanley Fischer)以“货币政策进程”为题在华威经济峰会(Warwick Economics Summit)发表演说(1240)。