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亚洲 | 2011年 8月 16日 星期二 09:12 BJT

《亚洲金融市场假期一览表》--8月16日-12月31日

亚洲金融市场假期如下:

8月17日(周三)--印尼

8月29日(周一)--印尼、菲律宾

8月30日(周二)--印尼、马来西亚、新加坡

8月31日(周三)--印尼、马来西亚、印度

9月 1日(周四)--印尼

9月 2日(周五)--印尼

9月12日(周一)--中国、台湾、韩国

9月13日(周二)--香港、韩国

9月16日(周五)--马来西亚

9月19日(周一)--日本

9月23日(周五)--日本

10月 3日(周一)--中国、韩国

10月 4日(周二)--中国

10月 5日(周三)--中国、香港

10月 6月(周四)--中国、印度

10月 7日(周五)--中国

10月10日(周一)--日本、台湾

10月24日(周一)--新西兰、泰国

10月26日(周三)--印度、马来西亚、新加坡

11月 1日(周二)--菲律宾

11月 3日(周四)--日本

11月 7日(周一)--马来西亚、新加坡

11月23日(周三)--日本

11月28日(周一)--马来西亚

11月30日(周三)--菲律宾

12月 5日(周一)--泰国

12月12日(周一)--泰国

12月23日(周五)--日本

12月26日(周一)--香港、澳洲、新西兰、新加坡、印尼

12月27日(周二)--香港、澳洲、新西兰

12月30日(周五)--韩国、菲律宾

注:具体市场休假安排,将在节前另发客户通告.(完)

浏览原文请点选[HOL2/DIARY].参考欧美休假安排原文报导,请点选[HOL1/DIARY][HOL3/DIARY].所有中文版假期安排,请点选[HOL/CN]

--整理 龚芳

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