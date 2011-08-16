《外汇动态》日本散户投资人可能再度买进美元

《路透晚报》--2月6日日间新闻摘要（中港台）
中国中共中央、国务院发布2017年中央一号文件称，深入推进农业供给侧结构性改革，加快培育农业农村发展新动能。要优化农业体系，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，促进农业农村发展向追求绿色生态可持续、更加注重满足质的需求转变。
0120GMT--巴克莱资本首席外汇策略师山本雅文说,美元/日圆隐含波动率下滑,可能会促使日本散户逆势操作重新建立美元多头部位.
截至7月底为止,日本投资人的美元/日圆净多头部位增加至1.6万亿(兆)日圆,是自2008年11月以来最高.日本央行在8月初的干预让散户投资人有机会将仓位获利了结,日本出口商则有机会卖出美元.
美元/日圆的一个月隐含波动率JPY1MO=从上周四的五个月高点16.30%下跌至10.83%.美元/日圆JPY=最新交投于76.85日圆,与纽约盘相较几近持平.(完)
--编译 李婷仪;审校 戴素萍
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中国中共中央、国务院发布2017年中央一号文件称，深入推进农业供给侧结构性改革，加快培育农业农村发展新动能。要优化农业体系，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，促进农业农村发展向追求绿色生态可持续、更加注重满足质的需求转变。
2月6日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周一收市价及比价:(本地时 间16:13时，1港元=0.88462人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为22.94%，低于上交易日收盘的24.29%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.56 4.74 1.09 建设银行 5.66 5.80 1.10 中国银行 3.55 3.54 1.13 农业银行
英国考文垂--美联储副主席费舍尔(Stanley Fischer)以“货币政策进程”为题在华威经济峰会(Warwick Economics Summit)发表演说(1240)。