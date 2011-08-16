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亚洲 | 2011年 8月 16日 星期二 09:41 BJT

《外汇动态》日本散户投资人可能再度买进美元

0120GMT--巴克莱资本首席外汇策略师山本雅文说,美元/日圆隐含波动率下滑,可能会促使日本散户逆势操作重新建立美元多头部位.

截至7月底为止,日本投资人的美元/日圆净多头部位增加至1.6万亿(兆)日圆,是自2008年11月以来最高.日本央行在8月初的干预让散户投资人有机会将仓位获利了结,日本出口商则有机会卖出美元.

美元/日圆的一个月隐含波动率JPY1MO=从上周四的五个月高点16.30%下跌至10.83%.美元/日圆JPY=最新交投于76.85日圆,与纽约盘相较几近持平.(完)

--编译 李婷仪;审校 戴素萍

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