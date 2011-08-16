〔台湾个股〕宏达电称与谷歌夥伴关系坚定,不受收购案影响

香港新股：腾讯旗下网上文学平台阅文集团拟今年IPO筹高至8亿美元--IFR
路透香港2月6日 - 据汤森路透旗下IFR周一报导，腾讯控股 旗下中国最大网上文学平台--阅文集团计划今年IPO（首次公开发售）筹高至8亿美元。
路透台北8月16日电---台湾智慧型手机大厂--宏达电(2498.TW)周二表示,与谷歌(GOOG.O)夥伴关系仍坚定,不受谷歌收购摩托罗拉移动所影响.
宏达电声明稿并引述执行长周永明称,"我们乐见今日的收购案,这显示谷歌坚定维护Android系统,其夥伴及整个生态体系."
全球网路及软体领导厂商谷歌(GOOG.O)周一宣布,正以125亿美元收购摩托罗拉移动(MMI.N)(Motorola Mobility Holdings),成为该公司史上最大收购案,这为其赢得一系列有价值的移动专利,有助其增强与苹果(AAPL.O)和其他同业的竞争.[ID:nCN1900607]
宏达电为与谷歌合作首家推出Android手机的厂商.本地时间上午9:49,该股上涨1.45%,报839台币,回吐盘初部份涨幅,但仍优于大盘.TWII的上涨0.11%.(完)
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--记者 詹颖颐/张雅菁;审校 乔艳红
路透香港2月6日 - 据汤森路透旗下IFR周一报导，腾讯控股 旗下中国最大网上文学平台--阅文集团计划今年IPO（首次公开发售）筹高至8亿美元。
2月6日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:41时,1美元=6.8648人民 币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.11 1.097 2.54 大众交通 6.33 0.718 1.28 永生投资 13.6
2月6日 - 以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:40时,1港元=0.88498人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.04 7.82 2.46 南玻 11.43 5.98 2.16 深康佳 4.53 2.83 1.81 ST中华 11.68 4.88 2.70 ST中冠