〔台湾个股〕宏达电称与谷歌夥伴关系坚定,不受收购案影响

路透台北8月16日电---台湾智慧型手机大厂--宏达电(2498.TW)周二表示,与谷歌(GOOG.O)夥伴关系仍坚定,不受谷歌收购摩托罗拉移动所影响.

宏达电声明稿并引述执行长周永明称,"我们乐见今日的收购案,这显示谷歌坚定维护Android系统,其夥伴及整个生态体系."

全球网路及软体领导厂商谷歌(GOOG.O)周一宣布,正以125亿美元收购摩托罗拉移动(MMI.N)(Motorola Mobility Holdings),成为该公司史上最大收购案,这为其赢得一系列有价值的移动专利,有助其增强与苹果(AAPL.O)和其他同业的竞争.[ID:nCN1900607]

宏达电为与谷歌合作首家推出Android手机的厂商.本地时间上午9:49,该股上涨1.45%,报839台币,回吐盘初部份涨幅,但仍优于大盘.TWII的上涨0.11%.(完)

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