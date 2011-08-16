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亚洲 | 2011年 8月 16日 星期二 10:15 BJT

《外汇动态》美元/坡元转而小涨,市场察觉新加坡金管局捍卫1.2000水平

0136GMT---美元/坡元SGD=D3转而小幅走高,交易员称,有迹象显示新加坡金融管理局捍卫1.2000坡元水平.

美元/坡元上涨0.1%至1.2020,此前曾回落至1.2001.交易员称,代理银行在该水平买入美元/坡元.

交易员称,上个月美元/坡元触及低位1.1993後,市场发觉新加坡金融管理局在捍卫1.2000坡元水平.

坡元是年初至今表现最好的日圆外亚洲货币,兑美元升值6.7%,因投资者将坡元视为避险工具.

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