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亚洲 | 2011年 8月 16日 星期二 11:22 BJT

〔新西兰经济〕财长称市场认为其经济相对强劲,财政计画健全

路透惠灵顿8月16日电---新西兰财长英格利希周二指出,尽管近日的市场骚动,但外界认为该国经济处于相对强劲的形势.

他表示长期利率下降显示海外贷款者感到放心.

"我们被市场认为处于相对强劲的形势,财政计画健全,是较为信誉卓着的国家之一,"英格利希在议会回答提问时说.

新西兰已被评等机构惠誉和标准普尔置于评等观察负面名单,两家评等机构对该国偏高的外部债务、预算赤字和举债感到担心.(完)

--编译 张若琪;审校 龚芳

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