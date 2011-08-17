台湾经济指标预测--8月17日至9月8日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透台北8月17日电---以下为台湾近期预定公布的经济数据:
日期 当地时间 经济指标/活动 公布月份 预估值 前值
-------------------------------8月15日当周------------------------------------
8/18 1700 国内生产总值(GDP)统计 第二季 -- +4.88%-p(年变动率)
8/19 1620 经常帐 第二季 -- 顺差107.5亿美元
8/19 1600 外销订单 7月 -- +9.18%(年变动率)
-------------------------------8月22日当周------------------------------------
8/22 1600 季调失业率 7月 -- +4.40%
8/23 1600 工业生产 7月 -- +3.61%(年变动率)
8/25 1620 M2货币总计数 7月 -- +5.99%(年变动率)
8/26 1600 领先指标 7月 -- +0.2%(月变动率)
-------------------------------9月5日当周------------------------------------
9/5 1600 消费者物价指数(CPI) 8月 +1.32%(年变动率)
9/5 1610 外汇存底 8月底 -- 4,007.66亿美元
9/8 1600 商品出口 8月 -- +17.6%(年变动率)
9/8 1600 商品进口 8月 -- +14.0%(年变动率)
-- -- 央行理监事会议 第三季 1.875% (完)
--记者 高洁如; 审校 张喜良
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。