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亚洲 | 2011年 8月 17日 星期三 08:06 BJT

台湾已公布经济指标--2011/8/17

经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值

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消费者物价指数(CPI)(y/y)7月 +1.32% +1.93% 9/5 --

外汇存底(亿美元) 7月底 4,007.66 4,003.26 9/5 --

商品出口(y/y) 7月 +17.6% +10.8% 9/8 --

商品进口(y/y) 7月 +14.0% +12.5% 9/8 --

领先指标(m/m) 6月 +0.2% +0.2%r 8/26 --

M2货币总计数(y/y) 6月 +5.99% +6.14% 8/25 --

重贴现率(%) 6月30日 1.875% 1.75% -- --

外销订单(y/y) 6月 +9.18% +11.53% 8/19 --

工业生产(y/y) 6月 +3.61% +7.56%-r 8/23 --

季调失业率 6月 4.40% 4.41% 8/22 --

经常帐盈馀(亿美元) 第一季 +107.5 +92.5-r 8/19 --

国际收支(亿美元) 第一季 +45.9 +34.0 8/19 --

国内生产总值统计值(GDP)第二季 +4.88%-p +6.55%-p 8/18 --

注: p-初值; r-经修正; a-概估统计;领先指标系用经建会新修订的综合指数月变动率.

"*" 表新增. (完)

参看全球经济数据相关资料,可点选ECONGUIDE

参看台湾经济数据相关资料,可点选ECONTW;相关新闻请点选[TW-ECI-CMN]

--记者 高洁如; 审校 黄凯

经济指标预测或公布日程

美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]

欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]

中国..........[ECI-DIARY-CDS]

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美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]

欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]

中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]

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