〔欧洲金融〕欧盟称希腊不会面临融资缺口--报载

路透雅典8月16日电---希腊报纸周二报导称,即使欧洲各国议会延後赋予欧盟援救机制新权力的立法,希腊仍能在9月继续取得资金.

希腊报纸Ta Nea援引未具名的欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)的发言人称,欧盟执委会已拟定替代方案,履行去年通过的1,100亿欧元纾困计画,为希腊提供援助资金.

"无论如何都不会出现融资缺口.希腊会获得当前纾困机制的支应,"Ta Nea援引该发言人的话称,但发言人并未进一步说明.(完)