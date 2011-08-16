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市场报道 | 2011年 8月 16日 星期二 16:16 BJT

〔台湾个股〕华硕称第三季中国及欧洲需求强劲,毛利可维持约4%

路透台北8月16日电---台湾笔记型电脑大厂华硕(2357.TW)周二表示,第三季中国及欧洲需求强劲,且今年中国市场华硕品牌市占率将由去年的13%提高至14%.

华硕第二季财报虽仍未公布,但公司并表示第二季的毛利率可较首季佳,第三季可维持在约4%不错的水位.华硕财务长张伟明在证交所举办的上市公司说明会,做此表示.

华硕股价周二收盘涨0.85%报237台币,表现优于台股.TWII的下跌0.27%.(完)

--记者 詹颖 ; 撰写 高洁如; 审校 黄凯

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