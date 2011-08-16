〔台湾个股〕华硕称第三季中国及欧洲需求强劲,毛利可维持约4%

路透台北8月16日电---台湾笔记型电脑大厂华硕(2357.TW)周二表示,第三季中国及欧洲需求强劲,且今年中国市场华硕品牌市占率将由去年的13%提高至14%.

华硕第二季财报虽仍未公布,但公司并表示第二季的毛利率可较首季佳,第三季可维持在约4%不错的水位.华硕财务长张伟明在证交所举办的上市公司说明会,做此表示.