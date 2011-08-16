〔台湾汇市〕台币兑美元收近平盘,亚币走扬激励但续见外资汇出

路透台北8月16日电---台币兑美元TWD=TP周二收近平盘.人民币、韩元等亚币走强,带动台币一度上扬,但午盘过後外商买汇力道加重,令台币升势稍稍回落;央行趁尾盘进场调节,将之收在28.948元.
汇银人士指出,台股随上日美股开高,盘初见到部分外资汇入,不过,中午过後,台股由红收黑,加上欧元走跌令国际美元反弹,外商由卖转买美元,令台币收敛升幅.近期台币走势黏滞且缺乏方向性,需待新消息指引.
"看来美股、台股很难回到前次波段高点,没有trend(资金进出)带动,台币应该就是在29元上下盘整,"一位本地银行人士说.
他们预估,台币明日将在28.8-29.0的区间内整理,并继续追踪欧债危机发展.
德国总理梅克尔与法国总统萨科齐于周二举行德法峰会,共同商讨欧债危机,并于会後召开联合记者会.交易商对此表示,预料会後难有重大协议出现,不过仍需密切关注欧元走势,及其可能对国际美元所产生的影响.
台湾股市加权股价指数.TWII收盘下跌0.27%,报7,798.59点;外资及陆资在台股卖超45.30亿台币,由买转卖,上交易日为买超13.47亿.[ID:nCT0392436]
新兴市场中,韩国韩元KRW=周二上扬,因为股市反弹,以及中国将允许人民币CNY=更快升值的预期,吸引对冲基金和中长期投资大户重拾对亚洲新兴货币的买兴.[EMRG/SGCN]
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--记者 李盈茜; 审校 黄凯