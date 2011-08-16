〔台湾债市〕五年期殖利率连三日收升,30年长券标售前气氛观望

路透台北8月16日电---台湾五年期公债100/6殖利率周二连续第三个交易日收升,在明日30年期公债标售前夕,寿险终端买盘迟不表态,在保守观望气氛下,短中长殖利率弹多跌少.

交易商指出,30年公债100/8在发行前交易截至昨日未平仓量仅约10亿台币,寿险动向仍显神秘难测,连带促使10年券100/5短多今日平仓出场的卖压较重.

他们表示,在短券100/6已反应央行9月底将暂停升息的预期之际,30年期100/8的竞标力道,将反应出终端买盘对此预期心理的认同度,也将为殖利率曲线後端提供指引.因此在明日在标售结果出炉前,预料盘势仍偏向观望.

"买盘是在的,只是大家不敢开第一枪,所以就等着标债,"一证券商交易人士称.

市场人士预估100/6明日主要交投区间在1.05-1.10%.

台湾股市今日开高走低,加权股价指数.TWII收跌0.27%,报7,798.59点.

美国公债价格周一在清淡的交投中下滑,因美股连涨三日吸引投资人从避险美国公债市场撤离.指标10年期美债US10YT=RR跌14/32,殖利率由上周五尾盘的2.24%升至2.31%.[US/NCN]周二在亚洲交易时段则多数持稳,但仍处于温和下行压力之下.[US/TCN]

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 100/6 A00106=TWO +1.54 1.0790 1.0593-1.0868 347.5

10 100/5 A00105=TWO +3.12 1.4222 1.3906-1.4295 64.0

20 100/7 A00107=TWO -0.03 1.8300 1.8300-1.8300 0.5

30 100/8 A00108=TWO +3.30 1.9700 1.9500-1.9700 4.0

一寿险交易人士指出,自7月以来,寿险业资金水位确实有所下降,以往台债资金多而筹码有限的天枰倾斜幅度稍稍改变,100/8抢标力道料相对降低.

而在预期央行9月底有60%机率将暂停升息之际,他也指出,美国定调未来两年零利率政策的前景,在一段时间後可能再度复制二轮量化宽松政策所造成的流动性过多问题.

另一证券商人士则指出,相对寿险业在第二季动向较为保守,预期这期30年券多少会建立一些部位,得标利率不致大幅弹升;然而预期在标售结束後,行情将快速沉淀,"该买的人买到,也比较没有行情".

至于主要交易券五年期100/6,暂时将1.10%视为短线整数支撑.她认为,虽然近日由波段低点1.0341%反弹已约5基点,但是"没有看那麽空,只是大家要等弹到满足点,再进场来买."

台湾财政部周三将标售30年期公债100/8期,金额300亿台币,22日交割.

7月底时20年公债标售300亿台币,其得标利率在1.9750%.此期券保险业标得27.67%;[ID:nCT0470471]而5月间标售的30年期公债,当时得标利率落在1.8890%,此期券保险业大幅进场持有41.50%.[ID:nCT0439837]

年期 期别 收盘价

30 100/4 A00104=TWO 没有成交

20 100/7 A00107=TWO 1.8300

10 100/5 A00105=TWO 1.4222

5 100/6 A00106=TWO 1.0790

2 100/3 A00103=TWO 0.8100 (完)