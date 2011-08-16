《汇市解析》--技术面及价位预测(II)

《全球重要经济事件一览表》--2月6日-2月13日
英国考文垂--美联储副主席费舍尔(Stanley Fischer)以“货币政策进程”为题在华威经济峰会(Warwick Economics Summit)发表演说(1240)。
路透伦敦8月16日电---以下为苏格兰皇家银行(RBS)分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:
欧元/美元:总算攻上首道目标1.4443,今早则遭遇到一点卖压;然而我仍相当偏多,若市场持续浮现卖压,有许多价位水准应具有支撑.我认为支撑主要在1.4329/1.4349间,因此我倾向少量作空,而後再反手作多.
英镑/美元:昨天差点攻上1.6431的目标,而後在费波纳齐水准1.6406遭遇阻力.我今天倾向的作法与欧元雷同,汇价可能持续拉回,可能低见1.6311水准,1.6301水位,抑或一路跌至1.6261,而後方能寻获支撑.
美元/日圆:在干预疑虑下,仍有许多下档压力,需留意的水准为76.53附近,日央行曾于此处进场干预.其後则下看75.89的目标位.建议减少持仓.
纽约 当日 今年来 2010年
0809GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
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欧元/美元 EUR= 1.4389 1.4444 -0.38 +7.57 1.3377
美元/日圆 JPY= 76.84 76.83 +0.01 -5.31 81.15
欧元/日圆 EURJPY=R 110.58 110.99 -0.37 +1.82 108.60
美元/瑞郎 CHF= 0.7834 0.7839 -0.06 -16.08 0.9335
英镑/美元 GBP= 1.6338 1.6390 -0.32 +4.74 1.5599
美元/加元 CAD= 0.9840 0.9798 +0.43 -1.27 0.9967
澳元/美元 AUD= 1.0418 1.0507 -0.85 +2.11 1.0203
新西兰元/美元 NZD= 0.8290 0.8325 -0.42 +6.40 0.7791
澳元/日圆 AUDJPY=R 80.040 80.740 -0.87 -3.65 83.070
新西兰元/日圆 NZDJPY=R 63.710 63.970 -0.41 +0.73 63.250
英镑/日圆 GBPJPY=R 125.57 125.92 -0.28 -0.86 126.66
澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2556 1.2613 -0.45 -4.28 1.3117
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附注:上收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)
--编译 龚芳;审校 王洋
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现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
英国考文垂--美联储副主席费舍尔(Stanley Fischer)以“货币政策进程”为题在华威经济峰会(Warwick Economics Summit)发表演说(1240)。
路透上海2月6日 - 以下为中国2017年政策性银行以及其他金融机构已公开发行金融债的具体情况: 一、国家开发银行 人民币债券 --------------------------------------------------------------- 债券名称 发行时间 规模 期限(年) 票面年利率 首场投标倍数 (亿元人民币) 2016年13期 1月5日 90 10 3.7659% 2.33(第17次增发，参考收益率) 增发17 增发18 1月10日 100 3.6866% 1.95(第18次增发，参考收益率) 增发19 1月17日 100 3.8205% 2.82(第19次增发，参考收益率) 2016年15期 1月5日 60 3 3.5650% 2.32(第八次增发，参考收益率) 增发8 增发9 1月
以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) 或参考收益率 ============================================================================= 农发行 60 1 *3.3572% 固息增发债 2/7-2/8 50 3 *3.8078% 50 5 *4.0150% 50 7 *4.2069% 50 10 *4.3015% (2017年第1-5期增发债) *国