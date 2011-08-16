《汇市解析》--技术面及价位预测(II)

路透伦敦8月16日电---以下为苏格兰皇家银行(RBS)分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/美元:总算攻上首道目标1.4443,今早则遭遇到一点卖压;然而我仍相当偏多,若市场持续浮现卖压,有许多价位水准应具有支撑.我认为支撑主要在1.4329/1.4349间,因此我倾向少量作空,而後再反手作多.

英镑/美元:昨天差点攻上1.6431的目标,而後在费波纳齐水准1.6406遭遇阻力.我今天倾向的作法与欧元雷同,汇价可能持续拉回,可能低见1.6311水准,1.6301水位,抑或一路跌至1.6261,而後方能寻获支撑.

美元/日圆:在干预疑虑下,仍有许多下档压力,需留意的水准为76.53附近,日央行曾于此处进场干预.其後则下看75.89的目标位.建议减少持仓.

纽约 当日 今年来 2010年

0809GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.4389 1.4444 -0.38 +7.57 1.3377

美元/日圆 JPY= 76.84 76.83 +0.01 -5.31 81.15

欧元/日圆 EURJPY=R 110.58 110.99 -0.37 +1.82 108.60

美元/瑞郎 CHF= 0.7834 0.7839 -0.06 -16.08 0.9335

英镑/美元 GBP= 1.6338 1.6390 -0.32 +4.74 1.5599

美元/加元 CAD= 0.9840 0.9798 +0.43 -1.27 0.9967

澳元/美元 AUD= 1.0418 1.0507 -0.85 +2.11 1.0203

新西兰元/美元 NZD= 0.8290 0.8325 -0.42 +6.40 0.7791

澳元/日圆 AUDJPY=R 80.040 80.740 -0.87 -3.65 83.070

新西兰元/日圆 NZDJPY=R 63.710 63.970 -0.41 +0.73 63.250

英镑/日圆 GBPJPY=R 125.57 125.92 -0.28 -0.86 126.66

澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2556 1.2613 -0.45 -4.28 1.3117

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附注:上收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 龚芳;审校 王洋

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