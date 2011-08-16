〔德国数据〕第二季GDP成长放缓程度超乎预期,欧元区数据不容乐观(更新版)

《全球重要经济事件一览表》--2月6日-2月13日
英国考文垂--美联储副主席费舍尔(Stanley Fischer)以“货币政策进程”为题在华威经济峰会(Warwick Economics Summit)发表演说(1240)。
(新增细节及分析师评论)
* 季成长率为2009年第一季以来最低,亦低于市场预期
* 当局称因受贸易收支、消费、建筑投资影响
路透柏林8月16日电---德国联邦统计局公布,德国第二季国内生产总值(GDP)增幅放缓情况超乎预期,受贸易收支负值、消费停滞及建筑投资疲软等因素拖累.
周二公布的初值显示,经季节调整後,第二季经济季成长率降至0.1%,第一季修正为成长1.3%.
上周法国已公布第二季经济停滞,德国GDP数据疲软表现,令0900GMT将公布的欧元区成长数据不容乐观.市场原预估欧元区成长0.3%.
"这令人严重失望,"West LB分析师Joerg Lueschow称."德国也同样无法躲过全球经济放缓....这没能为欧元区GDP带来任何好兆头.我们现在最多只能期待呈现停滞."
英国考文垂--美联储副主席费舍尔(Stanley Fischer)以“货币政策进程”为题在华威经济峰会(Warwick Economics Summit)发表演说(1240)。
路透上海2月6日 - 以下为中国2017年政策性银行以及其他金融机构已公开发行金融债的具体情况: 一、国家开发银行 人民币债券 --------------------------------------------------------------- 债券名称 发行时间 规模 期限(年) 票面年利率 首场投标倍数 (亿元人民币) 2016年13期 1月5日 90 10 3.7659% 2.33(第17次增发，参考收益率) 增发17 增发18 1月10日 100 3.6866% 1.95(第18次增发，参考收益率) 增发19 1月17日 100 3.8205% 2.82(第19次增发，参考收益率) 2016年15期 1月5日 60 3 3.5650% 2.32(第八次增发，参考收益率) 增发8 增发9 1月
以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) 或参考收益率 ============================================================================= 农发行 60 1 *3.3572% 固息增发债 2/7-2/8 50 3 *3.8078% 50 5 *4.0150% 50 7 *4.2069% 50 10 *4.3015% (2017年第1-5期增发债) *国