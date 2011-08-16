〔德国数据〕第二季GDP成长放缓程度超乎预期,欧元区数据不容乐观(更新版)

(新增细节及分析师评论)

* 季成长率为2009年第一季以来最低,亦低于市场预期

* 当局称因受贸易收支、消费、建筑投资影响

路透柏林8月16日电---德国联邦统计局公布,德国第二季国内生产总值(GDP)增幅放缓情况超乎预期,受贸易收支负值、消费停滞及建筑投资疲软等因素拖累.

周二公布的初值显示,经季节调整後,第二季经济季成长率降至0.1%,第一季修正为成长1.3%.

上周法国已公布第二季经济停滞,德国GDP数据疲软表现,令0900GMT将公布的欧元区成长数据不容乐观.市场原预估欧元区成长0.3%.

"这令人严重失望,"West LB分析师Joerg Lueschow称."德国也同样无法躲过全球经济放缓....这没能为欧元区GDP带来任何好兆头.我们现在最多只能期待呈现停滞."