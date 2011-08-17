更正:〔德国数据〕第二季GDP成长放缓程度超乎预期,欧元区数据不容乐观(更新版)(8月16日)

(更正:因译文有误,内文第一段应改为"贸易收支表现不佳",非"贸易收支负值")

(新增细节及分析师评论)

* 季成长率为2009年第一季以来最低,亦低于市场预期

* 当局称因受贸易收支、消费、建筑投资影响

路透柏林8月16日电---德国联邦统计局公布,德国第二季国内生产总值(GDP)增幅放缓情况超乎预期,受贸易收支表现不佳、消费停滞及建筑投资疲软等因素拖累.

周二公布的初值显示,经季节调整後,第二季经济季成长率降至0.1%,第一季修正为成长1.3%.

上周法国已公布第二季经济停滞,德国GDP数据疲软表现,令0900GMT将公布的欧元区成长数据不容乐观.市场原预估欧元区成长0.3%.

"这令人严重失望,"West LB分析师Joerg Lueschow称."德国也同样无法躲过全球经济放缓....这没能为欧元区GDP带来任何好兆头.我们现在最多只能期待呈现停滞."

第二季GDP增速创下2009年第一季以来的最慢,当时德国仍在努力挣脱金融危机,GDP也在萎缩.数据发布前,路透调查的分析师平均预估为德国第二季GDP较前季成长0.5%.

数据也加重了本已脆弱的市场上弥漫的担忧情绪,今日稍晚德国总理梅克尔和法国总统萨科齐将在巴黎会晤.

荷兰国际集团(ING)经济学家Carsten Brzeski说:"正当德国政客正在绞尽脑汁思考欧元债券优缺点的时候,经济以'奇迹般速度'增长的奢华却在一点一点褪却."(完)