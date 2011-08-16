(重温稿)《中国新债预测》10年国债利率预测均值3.92%,接近二级成交水平

企业结盟：丰田和铃木表态双方就业务合作展开正式谈判
路透东京2月6日 - 日本丰田汽车 与铃木汽车 周一表示，双方已同意就共同采购、绿色能源汽车、IT和安全技术方面的合作展开正式谈判。
* 招标品种: 财政部10年期固息国债
* 招标金额: 300亿元人民币
* 招标时间: 周三(8月17日)9:30-10:30
* 受访人数: 9位(银行、券商)
* 预测区间: 3.88%-3.95%
* 预测均值: 3.92%(按各家机构预测值平均)
路透北京8月16日电---中国财政部周三将招标发行10年期固息国债.路透调查显示,国债前期收益率下行较多,当前二级市场收益趋近年内平均水平,而当期债投资价值一般,需求中性,预计中标利率均值接近二级市场成交水平,落在3.92%左右.
"这期债价值一般,我们会投一点,"北京一大型银行交易员称,"我们看在3.92%、3.93%,现在也就是年内的平均收益水平,前期(收益率)下得太快了."
另有多位交易员也表示,本期债结果或趋近二级市场水平,需求或以投资盘为主,因其交易机会有限;多数机构会谨慎参与,保证基本承销额.
中债登银行间固定利率国债到期收益率曲线<0#IFTBYBMK=>显示,10年期固息国债最新收益率为3.9231%.二级市场剩馀期限近10年的国债110015券双边报价CN110015=CFXM末笔为3.95%/3.93%,末笔成交收益率为3.93%.
该期债为财政部2011年第19期记账式国债,将采用多种价格(混合式)招标方式,标的为利率.全部进行竞争性招标.甲类成员在竞争性招标结束後,有权追加当期国债.
该期国债8月18日开始发行并计息,8月22日发行结束,8月24日起上市交易.(完)
--发稿 曹巍浩; 审校 杨淑祯
路透东京2月6日 - 日本丰田汽车 与铃木汽车 周一表示，双方已同意就共同采购、绿色能源汽车、IT和安全技术方面的合作展开正式谈判。
路透上海2月6日 - 以下为中国2017年政策性银行以及其他金融机构已公开发行金融债的具体情况: 一、国家开发银行 人民币债券 --------------------------------------------------------------- 债券名称 发行时间 规模 期限(年) 票面年利率 首场投标倍数 (亿元人民币) 2016年13期 1月5日 90 10 3.7659% 2.33(第17次增发，参考收益率) 增发17 增发18 1月10日 100 3.6866% 1.95(第18次增发，参考收益率) 增发19 1月17日 100 3.8205% 2.82(第19次增发，参考收益率) 2016年15期 1月5日 60 3 3.5650% 2.32(第八次增发，参考收益率) 增发8 增发9 1月
以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) 或参考收益率 ============================================================================= 农发行 60 1 *3.3572% 固息增发债 2/7-2/8 50 3 *3.8078% 50 5 *4.0150% 50 7 *4.2069% 50 10 *4.3015% (2017年第1-5期增发债) *国