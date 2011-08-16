(重温稿)《中国新债预测》10年国债利率预测均值3.92%,接近二级成交水平

* 招标品种: 财政部10年期固息国债

* 招标金额: 300亿元人民币

* 招标时间: 周三(8月17日)9:30-10:30

* 受访人数: 9位(银行、券商)

* 预测区间: 3.88%-3.95%

* 预测均值: 3.92%(按各家机构预测值平均)

路透北京8月16日电---中国财政部周三将招标发行10年期固息国债.路透调查显示,国债前期收益率下行较多,当前二级市场收益趋近年内平均水平,而当期债投资价值一般,需求中性,预计中标利率均值接近二级市场成交水平,落在3.92%左右.

"这期债价值一般,我们会投一点,"北京一大型银行交易员称,"我们看在3.92%、3.93%,现在也就是年内的平均收益水平,前期(收益率)下得太快了."

另有多位交易员也表示,本期债结果或趋近二级市场水平,需求或以投资盘为主,因其交易机会有限;多数机构会谨慎参与,保证基本承销额.

中债登银行间固定利率国债到期收益率曲线<0#IFTBYBMK=>显示,10年期固息国债最新收益率为3.9231%.二级市场剩馀期限近10年的国债110015券双边报价CN110015=CFXM末笔为3.95%/3.93%,末笔成交收益率为3.93%.

该期债为财政部2011年第19期记账式国债,将采用多种价格(混合式)招标方式,标的为利率.全部进行竞争性招标.甲类成员在竞争性招标结束後,有权追加当期国债.

该期国债8月18日开始发行并计息,8月22日发行结束,8月24日起上市交易.(完)