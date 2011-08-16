《外汇动态》澳元兑美元下滑,支撑位下看1.0313

0859GMT---澳元/美元AUD=D4日内下跌0.8%,报1.0420美元,受股市下跌拖累.短线支撑料在200日移动均线附近,均线今日位置在1.0313.

短天期隐含波动率仍相对较高,一个月期波动率AUD1MO=报15.20%,脱离上周高点约20.6%,但仍相当高.