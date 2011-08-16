版本:
中国
市场报道 | 2011年 8月 16日 星期二 17:17 BJT

《外汇动态》澳元兑美元下滑,支撑位下看1.0313

0859GMT---澳元/美元AUD=D4日内下跌0.8%,报1.0420美元,受股市下跌拖累.短线支撑料在200日移动均线附近,均线今日位置在1.0313.

短天期隐含波动率仍相对较高,一个月期波动率AUD1MO=报15.20%,脱离上周高点约20.6%,但仍相当高.

路透数据显示,泛欧股指.FTEU3与澳元的66日连带系数高达0.72,推翻了近来有关澳洲财政稳健令澳元逐渐变成避险货币的说法.(完)

--编译 蔡美珍;审校 隋芬

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐