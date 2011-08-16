《外汇动态》澳元兑美元下滑,支撑位下看1.0313

《全球重要经济事件一览表》--2月6日-2月13日
英国考文垂--美联储副主席费舍尔(Stanley Fischer)以“货币政策进程”为题在华威经济峰会(Warwick Economics Summit)发表演说(1240)。
0859GMT---澳元/美元AUD=D4日内下跌0.8%,报1.0420美元,受股市下跌拖累.短线支撑料在200日移动均线附近,均线今日位置在1.0313.
短天期隐含波动率仍相对较高,一个月期波动率AUD1MO=报15.20%,脱离上周高点约20.6%,但仍相当高.
路透数据显示,泛欧股指.FTEU3与澳元的66日连带系数高达0.72,推翻了近来有关澳洲财政稳健令澳元逐渐变成避险货币的说法.(完)
--编译 蔡美珍;审校 隋芬
英国考文垂--美联储副主席费舍尔(Stanley Fischer)以“货币政策进程”为题在华威经济峰会(Warwick Economics Summit)发表演说(1240)。
路透上海2月6日 - 以下为中国2017年政策性银行以及其他金融机构已公开发行金融债的具体情况: 一、国家开发银行 人民币债券 --------------------------------------------------------------- 债券名称 发行时间 规模 期限(年) 票面年利率 首场投标倍数 (亿元人民币) 2016年13期 1月5日 90 10 3.7659% 2.33(第17次增发，参考收益率) 增发17 增发18 1月10日 100 3.6866% 1.95(第18次增发，参考收益率) 增发19 1月17日 100 3.8205% 2.82(第19次增发，参考收益率) 2016年15期 1月5日 60 3 3.5650% 2.32(第八次增发，参考收益率) 增发8 增发9 1月
以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) 或参考收益率 ============================================================================= 农发行 60 1 *3.3572% 固息增发债 2/7-2/8 50 3 *3.8078% 50 5 *4.0150% 50 7 *4.2069% 50 10 *4.3015% (2017年第1-5期增发债) *国