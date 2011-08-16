《手机产业焦点》谷歌收购摩托罗拉壮举,将改写亚洲手机产业生态

香港新股：腾讯旗下网上文学平台阅文集团拟今年IPO筹高至8亿美元--IFR
路透香港2月6日 - 据汤森路透旗下IFR周一报导，腾讯控股 旗下中国最大网上文学平台--阅文集团计划今年IPO（首次公开发售）筹高至8亿美元。
* 谷歌以125亿美元收购摩托罗拉移动,以取得众多专利
* 手机厂商可能会对Windows系统投以更多关注
* 宏达电财务长称收购案不影响与谷歌合作关系
* 三星大涨6%;宏达电劲扬3.1%
* 摩托罗拉供应商的股价大涨,富士康跳升15%
记者 Miyoung Kim/詹颖颐 编译 蔡美珍/沈以文/隋芬/丁琦
路透首尔/台北8月16日电---谷歌(MMI.N)宣布以125亿美元收购摩托罗拉移动(MMI.N)後,改写手机产业版图,采用谷歌Android系统的亚洲手机大厂或许会转向其他竞争平台,像是微软(MSFT.O)的Windows.
台湾宏达电(2498.TW)及韩国三星电子(005930.KS)已卖出数以百万计的Android系统手机,让谷歌跃居全球手机软体市场的龙头地位.
但谷歌收购摩托罗拉的决定,对于其他30多家Android手机公司而言,可能会使谷歌从合作夥伴摇身变为竞争对手.
路透香港2月6日 - 据汤森路透旗下IFR周一报导，腾讯控股 旗下中国最大网上文学平台--阅文集团计划今年IPO（首次公开发售）筹高至8亿美元。
2月6日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:41时,1美元=6.8648人民 币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.11 1.097 2.54 大众交通 6.33 0.718 1.28 永生投资 13.6
2月6日 - 以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:40时,1港元=0.88498人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.04 7.82 2.46 南玻 11.43 5.98 2.16 深康佳 4.53 2.83 1.81 ST中华 11.68 4.88 2.70 ST中冠