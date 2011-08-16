《手机产业焦点》谷歌收购摩托罗拉壮举,将改写亚洲手机产业生态

* 谷歌以125亿美元收购摩托罗拉移动,以取得众多专利

* 手机厂商可能会对Windows系统投以更多关注

* 宏达电财务长称收购案不影响与谷歌合作关系

* 三星大涨6%;宏达电劲扬3.1%

* 摩托罗拉供应商的股价大涨,富士康跳升15%

记者 Miyoung Kim/詹颖颐 编译 蔡美珍/沈以文/隋芬/丁琦

路透首尔/台北8月16日电---谷歌(MMI.N)宣布以125亿美元收购摩托罗拉移动(MMI.N)後,改写手机产业版图,采用谷歌Android系统的亚洲手机大厂或许会转向其他竞争平台,像是微软(MSFT.O)的Windows.

台湾宏达电(2498.TW)及韩国三星电子(005930.KS)已卖出数以百万计的Android系统手机,让谷歌跃居全球手机软体市场的龙头地位.

但谷歌收购摩托罗拉的决定,对于其他30多家Android手机公司而言,可能会使谷歌从合作夥伴摇身变为竞争对手.