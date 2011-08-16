〔路透调查〕台湾30年公债100/8期得标利率料落在1.955-2.00%

《全球重要经济事件一览表》--2月6日-2月13日
英国考文垂--美联储副主席费舍尔(Stanley Fischer)以“货币政策进程”为题在华威经济峰会(Warwick Economics Summit)发表演说(1240)。
* 标售时间:周三(17日),金额预定300亿台币
* 得标利率料在1.955-2.00%
* 寿险业对30年券基本需求仍在
* 暂未反应央行停止升息预期
路透台北8月16日电---路透调查显示,受到寿险终端买盘的支撑,台湾周三将标售的30年长券100/8A00108=TWO得标利率料落在1.955-2.00%,为发行前交易区间的中下段;而在对央行是否将停止升息仍未有定论之际,得标利率仍不脱上升轨道.
市场人士表示,虽然美国以经济疲弱为由,宣示零利率政策将再维持至少两年,但台湾经济基本面目前尚未见严重恶化,央行是否在9月底将停止升息并不明朗,加以投资盘对成本有所要求,因此暂时还不会因为货币前景而压低利率.
一寿险人士指出,由于7月甫标售的20年券得标利率落在1.975%,因此会形成30年券下标水准的心理关卡,只是也不能排除买盘截标的可能,而让利率可能下至1.950%的水准.
然而,在30年券对于寿险业仍属稀有标的,而有基本需求下,受访者表示得标利率反之也不容易高于2.0%.
"基本需求有,只是利率下在哪里的问题,过去是下比较低,尾部飘上去,但这次应该不会,"另一预估落点在1.95-1.98%的大型寿险人士称,"升不升息是9月的事,现在就要标,而且认为不升息的人是少数."
市场人士指出,周三盘势变化亦将影响下标利率,若以20年及30年利差做为观察,以往通常利差在15基点左右,但也有受访者指出,最近10-12基点似乎也在可接受范围.
20年券100/7A00107=TWO周二收在1.830%,与100/8利差14基点.
央行将在明日代财政部标售100/8,金额300亿台币,预计中午宣布结果.周二100/8发行前交易(when-issued)殖利率收升3.3个基点,报1.9700%,该券在发行前交易期间的高点落在2.1680%,低点则为1.8600%.
5月间标售的30年期公债100/4R,当时得标利率为1.8890%,此期券保险业大幅进场持有41.50%;而在2月标售的30年券100/4A00104=TWO得标利率则为2.11%.[ID:nCT0470621]
美国联邦储备理事会(美联储,FED)在上周二宣布采取史无前例的举措,承诺近零利率政策将至少再维持两年,并称其在考虑进一步采取行动.
以下为交易商对100/8期公债得标利率的预估区间:
金融机构 最低(%) 最高(%)
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元富证券 1.94 1.99
大型寿险公司1 1.95 1.98
凯基证券 1.95 2.00
大型寿险公司2 1.95 2.00
大型寿险公司3 1.96 2.01
大型寿险公司4 1.97 2.00
大华证券 1.97 2.02
大型寿险公司5 1.98 2.03
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中值 1.955 2.00 (完)
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--记者 张雅菁; 审校 张喜良
英国考文垂--美联储副主席费舍尔(Stanley Fischer)以“货币政策进程”为题在华威经济峰会(Warwick Economics Summit)发表演说(1240)。
路透上海2月6日 - 以下为中国2017年政策性银行以及其他金融机构已公开发行金融债的具体情况: 一、国家开发银行 人民币债券 --------------------------------------------------------------- 债券名称 发行时间 规模 期限(年) 票面年利率 首场投标倍数 (亿元人民币) 2016年13期 1月5日 90 10 3.7659% 2.33(第17次增发，参考收益率) 增发17 增发18 1月10日 100 3.6866% 1.95(第18次增发，参考收益率) 增发19 1月17日 100 3.8205% 2.82(第19次增发，参考收益率) 2016年15期 1月5日 60 3 3.5650% 2.32(第八次增发，参考收益率) 增发8 增发9 1月
以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) 或参考收益率 ============================================================================= 农发行 60 1 *3.3572% 固息增发债 2/7-2/8 50 3 *3.8078% 50 5 *4.0150% 50 7 *4.2069% 50 10 *4.3015% (2017年第1-5期增发债) *国