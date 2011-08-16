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亚洲 | 2011年 8月 17日 星期三 07:12 BJT

****日韩经济指标预测--8月17日-8月24日****

路透8月17日电---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

-----------------------------------8月15日当周-------------------------------

8月17日(三)

2330 日本路透短观调查制造业景气判断指数 8月 -- 正1

2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 卖超3,189

外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超3,899

2350 日本贸易收支(亿日圆) 7月 顺差710 顺差707

出口(较上年同期) -2.4% -1.6%

进口(较上年同期) +10.9% +9.8%

8月18日(四)

暂无重要经济数据公布.

8月19日(五)

暂无重要经济数据公布.

-----------------------------------8月22日当周-------------------------------

8月22日(一)

暂无重要经济数据公布.

8月23日(二)

暂无重要经济数据公布.

8月24日(三)

暂无重要经济数据公布.(完)

--编译 李婷仪;审校 戴素萍

经济指标预测或公布日程

美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]

欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]

中国..........[ECI-DIARY-CDS]

已公布经济指标一览

美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]

欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]

中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]

澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]

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