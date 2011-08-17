〔路透调查〕上周美国原油库存料连续第二周减少,因进口下降

路透班加罗尔/纽约8月16日电---周二公布的路透调查显示,美国上周原油库存料连续第二周减少,因进口下降.

13名受访分析师中,八名预期在截至8月12日止当周,美国原油库存减少,平均预估为下降80万桶.

"原油进口可能大幅减少,因进口石油的吸引力较本地级别石油低."Standard Bank的James Zhang称.

然有四名分析师预估原油库存增加,因美国政府从战略石油储备中释出更多原油,以配合弥补利比亚供应中断的国际努力.

美国能源资料协会(EIA)上周数据显示,8月5日止当周美国原油库存减少523万桶至3.4975亿桶,因热带风暴令墨西哥湾的企业关闭生产.

调查显示,美国上周汽油库存料减少约130万桶;8月5日止当周为减少159万桶.

万事达卡旗下数据研究机构SpendingPulse周二公布的数据显示,最近一周美国零售汽油需求较上年同期下降,因汽油价格下跌未能减轻外界对经济复苏的疑虑.

截至8月12日一周美国汽油需求较上年同期减少4.6%,较前一周微幅上扬0.3%.[ID:nCN1903729]

路透调查显示,分析师平均预估上周美国馏分油库存料增加40万桶,符合季节趋势.

炼厂产能利用率料下降0.2个百分点;8月5日止当周为增加0.7个百分点至90%.

Summit Energy Services大宗商品分析师Jacob Correll表示,炼厂产能利用率水准可能小幅下降,特别是因田纳西一炼厂发生事故关闭生产.

瑞士信贷周一在一份报告中称,过去一周美国炼厂利润率上升6.5%.

美国石油协会(API)周二公布,美国最近一周原油库存增加170万桶,汽油库存减少540万桶,馏分油库存减少130万桶.[ID:nCN1903817]

美国能源资料协会(EIA)预定周三1430GMT公布其库存数据.(完)