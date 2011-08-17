《台湾报摘》--经济日报8月17日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 头版头条:
--路透报导,宏达电(2498.TW)16日在美国德拉瓦地方法院对苹果提出告诉,指控麦金塔电脑、iPhone、iPad等装置侵害宏达电三项专利权,向苹果(AAPL.O)索取损害赔偿,支付三倍于侵权损失的赔偿金.
* 其他:
--大陆财政部今日将在香港发行人民币200亿元的政府公债,规模创下历来境外人民币公债发行规模之最,香港的台资金融业者表达高度兴趣,有意积极认购.唯一合格的台资投标商永丰金证券(亚洲),接获大批台湾投资者委托下单,也将以自有资金部位竞标.
--台湾银行董事长张秀莲昨日表示,茂德5387.TWO引进策略性投资人,银行团希望能符合"口袋够深","具经营能力"及"非投机分子"三大基本条件.
--石化厂加码投资,奇美实业斥资近50亿台币,在两岸展开甲基两烯酸甲酯(PMMA)扩厂行动,预计2011年完工投产後,两岸总年产能达43万公吨,将取代日本三菱丽阳,跃居全球第一大厂.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--记者 高洁如; 审校 林高丽
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。