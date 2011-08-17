《台湾报摘》--工商时报8月17日

* 头版头条:

--首档台湾生技创投基金(Taiwan Medtech Fund,TMF)周二成军,在基金管理团队负责人张有德、智融集团董事长施振荣双光环下,吸引各大集团认购热潮.

* 其他:

--苹果(Apple)(AAPL.O)以"MULTI-TOUCH多点触控屏幕"商标向台湾政府申请注册,经济部智慧财产局认为,此商标不具识别性,不准其注册,双方因而闹进法院,智慧财产法院判决,苹果败诉.

--国泰金控(2882.TW)发表与台湾大学合作的台湾金融情势指数(FCI).国泰金指出,未来半年金融情势将转趋紧缩,可能出现"股市下跌"、"利率、汇率双率走升"的情况.

--根据工研院IEK ITIS计画统计及预估,由于美国及日本经济复苏缓慢,新兴市场又面临通膨问题,再加上欧债危机,以及台币持续升值,因此预估2011年台湾半导体产业产值将达1兆6,653亿台币,较2010年下滑5.8%.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.