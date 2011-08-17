《外汇动态》欧元/瑞郎承压,投资人观望瑞士央行动作

0051GMT--欧元普遍面临卖压,因前一日的法国、德国领袖峰会结果令人失望.欧元/瑞郎承压,投资人等待瑞士央行可能的阻升瑞郎新举措.市场臆测周三瑞士政府举行会议讨论瑞郎时央行可能会有动作.

市场也很想测试欧元/美元的下档位置,交易员称在1.45美元附近有卖单排列.而此前欧元/美元未能突破技术线图上1.4470-1.4480美元附近的关键水平.