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亚洲 | 2011年 8月 17日 星期三 09:44 BJT

〔韩国汇市〕韩元/美元回落,公债在交投清淡中持稳

路透首尔8月17日电---韩元/美元KRW=周三盘初下跌.法国、德国领袖峰会的结果未能平息对欧债危机的忧心,投资人不安情绪再度升起.

0015GMT,韩元兑美元KRW=KFTC报1,073.3韩元.周二本地收盘价为1,070.0韩元.

德法两国领导人周二开会决定不再扩大欧元区的纾困基金,但誓言并肩捍卫欧元,为未来的财政联盟打下根基.[ID:nCT0392590]

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