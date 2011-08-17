〔韩国汇市〕韩元/美元回落,公债在交投清淡中持稳

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透首尔8月17日电---韩元/美元KRW=周三盘初下跌.法国、德国领袖峰会的结果未能平息对欧债危机的忧心,投资人不安情绪再度升起.
0015GMT,韩元兑美元KRW=KFTC报1,073.3韩元.周二本地收盘价为1,070.0韩元.
德法两国领导人周二开会决定不再扩大欧元区的纾困基金,但誓言并肩捍卫欧元,为未来的财政联盟打下根基.[ID:nCT0392590]
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。