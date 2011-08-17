〔美股业绩〕戴尔下调2012年营收预估,盘後股价重挫逾7%(更新版)

* 戴尔第二财季营收约为157亿美元

* 将全年营收成长预估下调至1-5%

* 股价在盘後交易中下挫逾7%

路透旧金山8月16日电---全球第二大个人电脑生产商--戴尔DELL.O下调了2012年营收预估,因今年科技支出前景减弱,令其股价重挫逾7%.

戴尔周二将全年营收成长预期从之前的5-9%,调降至仅1-5%,并称本季销售可能持平.

戴尔5月时曾表示,预计政府支出强劲,且返校季状况良好.而该公司7月止第二财季营收为稍低于157亿美元,略逊于市场预估.

根据汤森路透I/B/E/S,分析师的平均预期为第二季营收157.6亿美元.

今年戴尔业绩一直超出华尔街预估,因其扩张如服务器、存储和电脑服务等利润较高的业务.

但业界主管警告称,出于对下半年经济成长放缓的担忧,企业和政府支出可能开始减弱,同时较高的失业率也压制消费者收入.

戴尔股价在盘後交易时下挫7.3%至14.65美元,此前在Nasdaq收在15.80美元.惠普(HPQ.N)股价盘後下跌1.3%至32.18美元,此前在纽约证券交易所收报32.61美元.