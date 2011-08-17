〔美股业绩〕戴尔下调2012年营收预估,盘後股价重挫逾7%(更新版)

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* 戴尔第二财季营收约为157亿美元
* 将全年营收成长预估下调至1-5%
* 股价在盘後交易中下挫逾7%
路透旧金山8月16日电---全球第二大个人电脑生产商--戴尔DELL.O下调了2012年营收预估,因今年科技支出前景减弱,令其股价重挫逾7%.
戴尔周二将全年营收成长预期从之前的5-9%,调降至仅1-5%,并称本季销售可能持平.
戴尔5月时曾表示,预计政府支出强劲,且返校季状况良好.而该公司7月止第二财季营收为稍低于157亿美元,略逊于市场预估.
根据汤森路透I/B/E/S,分析师的平均预期为第二季营收157.6亿美元.
今年戴尔业绩一直超出华尔街预估,因其扩张如服务器、存储和电脑服务等利润较高的业务.
但业界主管警告称,出于对下半年经济成长放缓的担忧,企业和政府支出可能开始减弱,同时较高的失业率也压制消费者收入.
戴尔股价在盘後交易时下挫7.3%至14.65美元,此前在Nasdaq收在15.80美元.惠普(HPQ.N)股价盘後下跌1.3%至32.18美元,此前在纽约证券交易所收报32.61美元.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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