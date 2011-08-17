中国否认巴基斯坦允许其接触美军直升机残骸

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京8月17日电---中国周二否认有关巴基斯坦允许其接触美军隐形直升机残骸的报导。5月份美军在击毙本・拉登的行动中，有一架黑鹰直升机坠毁。
当时在美军的突袭行动中，两架黑鹰直升机中有一架坠毁，美军突击队被迫放弃该直升机。据信这两架直升机有先进的隐形技术。
据英国《金融时报》周日报导，巴基斯坦当局允许中国对飞机残骸进行拍照和采样，尽管美国中情局明确要求不希望这样做。[ID:nCN1897663]
中国国防部用简短的一句话否决报导，这是中国官方对报导的首次公开回应。
刊登在中国国防部网站上的声明称：“该报导毫无根据，十分荒唐。”
巴基斯坦最高情报机构--三军情报局(ISI)稍早也否认了报导。（完）
--编译：张敏;发稿：王燕焜
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。