中国否认巴基斯坦允许其接触美军直升机残骸

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京8月17日电---中国周二否认有关巴基斯坦允许其接触美军隐形直升机残骸的报导。5月份美军在击毙本・拉登的行动中，有一架黑鹰直升机坠毁。

当时在美军的突袭行动中，两架黑鹰直升机中有一架坠毁，美军突击队被迫放弃该直升机。据信这两架直升机有先进的隐形技术。

据英国《金融时报》周日报导，巴基斯坦当局允许中国对飞机残骸进行拍照和采样，尽管美国中情局明确要求不希望这样做。[ID:nCN1897663]

中国国防部用简短的一句话否决报导，这是中国官方对报导的首次公开回应。

刊登在中国国防部网站上的声明称：“该报导毫无根据，十分荒唐。”

巴基斯坦最高情报机构--三军情报局(ISI)稍早也否认了报导。（完）