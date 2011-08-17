〔台湾债市〕RP利率平稳未变,股利发放及债券交割在即市场谨慎为上

路透台北8月17日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周三平稳未变.因投信业及一般企业注入的资金颇为充沛,且原预期股利发放等紧缩效果暂未显现,令附买回利率所受影响甚微.

不过,资金调度人士表示,明後天有永丰银行金融债与日月光(2311.TW)公司债交割,金额分别为68亿及80亿台币;再加上下周一(22日)有300亿台币的公债交割,料寿险与银行可能提早从RP市场抽钱,对此交易商丝毫不敢大意.

今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.66-0.68%,与上日相同.

交易商统计,本周上市企业现金股利发放日程如下:周三:中华电信(2412.TW)金额428.5亿台币;周五:宏达电(2498.TW)与台达电(2308.TW),金额分别为299.0亿及125.0亿台币.(完)