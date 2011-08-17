〔台湾债市〕RP利率平稳未变,股利发放及债券交割在即市场谨慎为上

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透台北8月17日电---台湾债市同业附买回(RP)利率周三平稳未变.因投信业及一般企业注入的资金颇为充沛,且原预期股利发放等紧缩效果暂未显现,令附买回利率所受影响甚微.
不过,资金调度人士表示,明後天有永丰银行金融债与日月光(2311.TW)公司债交割,金额分别为68亿及80亿台币;再加上下周一(22日)有300亿台币的公债交割,料寿险与银行可能提早从RP市场抽钱,对此交易商丝毫不敢大意.
今日公债10天期附买回利率主要成交区间落在0.66-0.68%,与上日相同.
交易商统计,本周上市企业现金股利发放日程如下:周三:中华电信(2412.TW)金额428.5亿台币;周五:宏达电(2498.TW)与台达电(2308.TW),金额分别为299.0亿及125.0亿台币.(完)
--记者 李盈茜; 审校 杨淑祯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。