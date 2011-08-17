〔新债招标〕台湾30年期100/8期公债得标利率为1.99%,符合市场预期

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透台北8月17日电---台湾央行周三表示,财政部委标售的30年期100/8A00108=TWO公债得标利率为1.99%,落于市场预期区间1.955-2.00%的上缘.
央行表示,得标利率区间在1.70-1.99%,加权平均利率为1.9180%,票面利率为1.8750%.
先前路透调查显示,本期公债得标利率预估中值在1.955-2.00%间,最低预估在1.940%,最高在2.03%.[ID:nCN1902785]
交易商竞标部份公告发行额为300亿台币.投标总额586.5亿台币,投标倍数为1.96,高于上次20年期公债的1.55倍.
各行业的得标比重方面,银行得标比重11.51%、证券业43.83%、票券业6.33%、保险业为38.33%
此期券发行日期为8月22日,到期日为年月日.
以下为2010-2011年度各行业得标比重(%):
证券业 银行业 票券业 保险业
100/8 43.83 11.51 6.33 38.33
100/7 34.50 34.00 3.83 27.67
100/6 36.67 41.68 14.32 7.33
100/5R 29.50 56.50 6.25 7.75
100/乙1 16.67 35.67 5.33 42.33
100/4R 44.5 11.33 2.67 41.50
100/1R 30.63 58.5 3.75 7.12
100/2R 15.83 44.00 5.67 34.50
100/5 26.99 56.88 3.88 12.25
100/4 48.16 19.34 4.17 28.33
100/3 39.87 49.88 9.00 1.25
100/2 32.86 45.99 6.29 14.86
100/1 48.25 36.87 9.88 5.00
99/9 51.00 14.50 6.33 28.17
99/8R 29.12 55.63 5.00 10.25
99/7R 30.50 23.12 8.88 37.50
99/6R 34.50 49.12 11.63 4.75
99/8 39.25 50.87 4.88 5.00
99/7 47.00 33.74 5.63 13.63
99/6 26.86 61.64 9.00 2.50
99/5R 34.63 57.74 1.38 6.25
99/4R 38.62 47.63 2.50 11.25
99/1R 33.88 55.12 5.25 5.75
99/2R 42.33 41.00 0.00 16.67
99/5 33.38 51.37 5.25 10.00
99/4 34.88 61.49 1.63 2.00
99/3 25.25 60.50 6.00 8.25
99/2 50.50 41.33 0.00 8.17
99/1 43.62 52.50 3.88 0.00 (完)
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--记者 张雅菁; 审校 张喜良/杨淑祯
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