〔新债招标〕台湾30年期100/8期公债得标利率为1.99%,符合市场预期

路透台北8月17日电---台湾央行周三表示,财政部委标售的30年期100/8A00108=TWO公债得标利率为1.99%,落于市场预期区间1.955-2.00%的上缘.

央行表示,得标利率区间在1.70-1.99%,加权平均利率为1.9180%,票面利率为1.8750%.

先前路透调查显示,本期公债得标利率预估中值在1.955-2.00%间,最低预估在1.940%,最高在2.03%.[ID:nCN1902785]

交易商竞标部份公告发行额为300亿台币.投标总额586.5亿台币,投标倍数为1.96,高于上次20年期公债的1.55倍.

各行业的得标比重方面,银行得标比重11.51%、证券业43.83%、票券业6.33%、保险业为38.33%

此期券发行日期为8月22日,到期日为年月日.

以下为2010-2011年度各行业得标比重(%):

证券业 银行业 票券业 保险业

100/8 43.83 11.51 6.33 38.33

100/7 34.50 34.00 3.83 27.67

100/6 36.67 41.68 14.32 7.33

100/5R 29.50 56.50 6.25 7.75

100/乙1 16.67 35.67 5.33 42.33

100/4R 44.5 11.33 2.67 41.50

100/1R 30.63 58.5 3.75 7.12

100/2R 15.83 44.00 5.67 34.50

100/5 26.99 56.88 3.88 12.25

100/4 48.16 19.34 4.17 28.33

100/3 39.87 49.88 9.00 1.25

100/2 32.86 45.99 6.29 14.86

100/1 48.25 36.87 9.88 5.00

99/9 51.00 14.50 6.33 28.17

99/8R 29.12 55.63 5.00 10.25

99/7R 30.50 23.12 8.88 37.50

99/6R 34.50 49.12 11.63 4.75

99/8 39.25 50.87 4.88 5.00

99/7 47.00 33.74 5.63 13.63

99/6 26.86 61.64 9.00 2.50

99/5R 34.63 57.74 1.38 6.25

99/4R 38.62 47.63 2.50 11.25

99/1R 33.88 55.12 5.25 5.75

99/2R 42.33 41.00 0.00 16.67

99/5 33.38 51.37 5.25 10.00

99/4 34.88 61.49 1.63 2.00

99/3 25.25 60.50 6.00 8.25

99/2 50.50 41.33 0.00 8.17

99/1 43.62 52.50 3.88 0.00 (完)

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