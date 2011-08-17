版本:
中国
亚洲 | 2011年 8月 17日 星期三 11:48 BJT

《外汇动态》美日利差缩窄,打压美元/日圆

0334GMT---RBC资本市场的资深策略师Sue Trinh表示,美国和日本短期收益率之差缩窄,加大了美元/日圆JPY=压力,因美国收益率下滑令日本投资人却步.

美国两年期公债收益率(殖利率)US2YT=RR周二报0.1846%,而日本两年期公债收益率JP2YTN=JBTC则报0.145%.

Trinh指出,美元下跌0.2%至76.67日圆,在美元/日圆纪录低点76.25%的双重底部下方有大量停止单.(完)

--编译 王冠中;审校 白云

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导.....[FRX/CN|USD/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币..[CNY/CN] 港元..[HK/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐