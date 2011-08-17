《外汇动态》美元/韩元回吐部分涨幅,因出口商出脱美元

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
0335GMT---美元/韩元KRW=KFTC回吐部分涨幅,因出口商出脱美元以结汇,且随着欧元反弹,银行间交易商降低其多仓.中国人民币中间价低于上日,使得这些交易商稍早买入美元/韩元.
美元/韩元最新报1,072.7,上涨0.2%,此前高见1075.30韩元.目前汇价约在其本月稍早涨幅的50%费波纳奇回档技术位附近.
交易员指出,出口商继续显示在1,075左右有意卖出.
"美元/韩元料再度跌向1,070,因欧元较预期更有韧性.但我不太愿意卖出,因为一旦欧元/美元突破1.4350,美元/韩元可能再探1,080."首尔一外商银交易员称.
技术面而言,美元/韩元在1,067存在支撑,该处约为本月稍早涨幅的61.8%回档位.(完)
--编译 张若琪;审校 隋芬
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韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。