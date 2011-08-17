《外汇动态》美元/韩元回吐部分涨幅,因出口商出脱美元

0335GMT---美元/韩元KRW=KFTC回吐部分涨幅,因出口商出脱美元以结汇,且随着欧元反弹,银行间交易商降低其多仓.中国人民币中间价低于上日,使得这些交易商稍早买入美元/韩元.

美元/韩元最新报1,072.7,上涨0.2%,此前高见1075.30韩元.目前汇价约在其本月稍早涨幅的50%费波纳奇回档技术位附近.

交易员指出,出口商继续显示在1,075左右有意卖出.

"美元/韩元料再度跌向1,070,因欧元较预期更有韧性.但我不太愿意卖出,因为一旦欧元/美元突破1.4350,美元/韩元可能再探1,080."首尔一外商银交易员称.

技术面而言,美元/韩元在1,067存在支撑,该处约为本月稍早涨幅的61.8%回档位.(完)

--编译 张若琪;审校 隋芬

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN]