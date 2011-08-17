《热点透视》平衡预算法虽不完美,但仍是可用之兵

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Foley 编译 李婷仪

路透纽约8月16日电---从华府到巴黎,平衡预算法蔚为风行.最新出现在法德周二峰会化解欧债危机对策的构想中.只不过政治人物常常会窜改数字或改变游戏规则.但在有一定诚信度的体系下,法定限制确实会减缓赤字上升,并有效惩戒不良行为.

德国总理梅克尔和法国总统萨科齐希望,欧元区17个成员国全部都在宪法明文规定必须以平衡预算为目标.更严厉一点的话,是要求每年达到平衡预算或接近平衡预算,只有经济衰退时例外.以美国为例,1985年的葛兰姆法案(Gramm-Rudman-Hollings Act)规定,一旦赤字超出预设的上限,就自动启动删减联邦政府开支.同时,美国50州之中,目前有49州的州宪法规定平衡预算.

也许,与欧盟更切身相关的是1993年马斯垂特条约,条约明定成为欧元区成员国的标准,其中包括赤字及债务限制.德国在2009年通过一个法令,分别将从2016及2020年起限制联邦与地方政府的赤字;而意大利总理贝鲁斯柯尼最近也提议意大利采取类似的立法.

然而,这类法案并非总能促成平衡预算.在美国,州政府常常大玩数字游戏,例如把支出重新归类为资本投资、利用新收入资源来填补预算缺口、规避提拨退休金或者挪用准备金.而且规则是可以有弹性的:欧元区17个成员国之中,仅有四国在加入时完全符合马斯垂特条约标准.

何况,规则常常遭到修改或漠视.葛兰姆法案仅持续到1990年即被新的立法取代.不过,葛兰姆法案实施的第一年,就协助联邦政府非国防裁量支出减少8%.而且美国从1933年起没有任何一州因为负债过高而发生违约.

这有一部分是因为州政府操弄数字有其极限,再来就会遭到外界挞伐.在欧洲,德国的平衡预算法很可能会切实执行,而意大利类似法律的执行情况就比较不令人信服.不过如果萨科齐和梅克尔是认真的,那麽欧元区平衡预算法的落实情况,或许真的会比以往表现来得扎实,例如马斯垂特条约.

同侪压力及更强烈的承诺,或许仍然只能为平衡预算法注入有限的影响.不过为了约束政治人物寅吃卯粮的倾向,这总是聊胜于无.(完)