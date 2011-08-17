〔澳新汇市〕澳元及新西兰元受到支撑,关注瑞郎动向

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透悉尼/惠灵顿8月17日电---澳元/瑞郎周三升至两周高位,因市场传言瑞士当局可能采取更激烈的措施阻升瑞郎,此举将令高风险商品货币受惠.
当地市场尾盘传出SAB Miller提议以约95亿澳元,收购澳洲啤酒商--富仕达酿酒集团FGL.AX的消息,亦令澳元受益.[ID:nCN1905129]
澳元/瑞郎AUDCHF=R上扬至0.8383,因市场揣测瑞士央行可能在短期内为欧元/瑞郎汇价设定下限.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。