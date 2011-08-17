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亚洲 | 2011年 8月 17日 星期三 14:00 BJT

〔澳新汇市〕澳元及新西兰元受到支撑,关注瑞郎动向

路透悉尼/惠灵顿8月17日电---澳元/瑞郎周三升至两周高位,因市场传言瑞士当局可能采取更激烈的措施阻升瑞郎,此举将令高风险商品货币受惠.

当地市场尾盘传出SAB Miller提议以约95亿澳元,收购澳洲啤酒商--富仕达酿酒集团FGL.AX的消息,亦令澳元受益.[ID:nCN1905129]

澳元/瑞郎AUDCHF=R上扬至0.8383,因市场揣测瑞士央行可能在短期内为欧元/瑞郎汇价设定下限.

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