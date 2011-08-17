〔台湾股市〕收低56.83点,欧美债务疑虑拖累科技股领跌

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透台北8月17日电---台湾股市周三收跌0.73%,因市场对美国和欧洲债务问题的担忧挥之不去,令鸿海精密(2317.TW)等科技出口类股前景蒙阴.
"最近几个交易日股市已出现反弹,加上西方国家的债务问题,促使投资者作壁上观,"凯基证券副总裁Chu Yen-ming指出.他并称,加权股价指数近期料将在7,500-8,000点附近整理.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。