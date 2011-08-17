版本:
中国
亚洲 | 2011年 8月 17日 星期三 13:58 BJT

〔台湾股市〕收低56.83点,欧美债务疑虑拖累科技股领跌

路透台北8月17日电---台湾股市周三收跌0.73%,因市场对美国和欧洲债务问题的担忧挥之不去,令鸿海精密(2317.TW)等科技出口类股前景蒙阴.

"最近几个交易日股市已出现反弹,加上西方国家的债务问题,促使投资者作壁上观,"凯基证券副总裁Chu Yen-ming指出.他并称,加权股价指数近期料将在7,500-8,000点附近整理.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐