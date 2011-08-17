〔日本债市〕公债价格小涨,但政治不确定性持续笼罩市场

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 日债上涨,但仍远不及上周创下的九个月高点
* 市场关注焦点在接任首相,以及对财政政策的影响
路透东京8月17日电---日本政府公债周三在清淡交投中小幅上扬,法国和德国领导人未能就欧洲债务问题提出解决方案,让日债受到支撑,但市场没有足够动能让收益率(殖利率)重新测试上周触及的九个月低位.
对于日本首相接任者以及其对财政政策和日本信用评级影响的不确定性,持续笼罩着市场.日本首相菅直人本月表示即将下台.
"日债受到短线利多因素的支撑,如股市走跌和欧债问题协商缺乏重大进展等.但对于财政重整走向的不确定性则抑制了日债价格,"三菱UFJ摩根士丹利证券固定收益策略分析师稻留克俊说.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。