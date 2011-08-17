〔日本债市〕公债价格小涨,但政治不确定性持续笼罩市场

* 日债上涨,但仍远不及上周创下的九个月高点

* 市场关注焦点在接任首相,以及对财政政策的影响

路透东京8月17日电---日本政府公债周三在清淡交投中小幅上扬,法国和德国领导人未能就欧洲债务问题提出解决方案,让日债受到支撑,但市场没有足够动能让收益率(殖利率)重新测试上周触及的九个月低位.

对于日本首相接任者以及其对财政政策和日本信用评级影响的不确定性,持续笼罩着市场.日本首相菅直人本月表示即将下台.