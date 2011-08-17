〔台湾汇市〕台币兑美元收贬1.4分,台股下跌且外银买汇

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透台北8月17日电---台币兑美元TWD=TP周三小幅收跌1.4分.欧元区共同债券的协商并没有取得重大进展,市场大失所望,欧元承压令国际美元偏强,加上台股下跌、外商银行持续买进美元部位,令台币全日偏弱整理.
交易商表示,尽管逢高有出口商卖盘浮现,但大部分出口商仍守在29元上方的价位.在保守气氛中多以实质抛补为主,预料台币明日也不脱窄幅区间整理,汇价先看28.85-29.00元,并持续关注台股後势.
"台股在7,800点看来有些压力,但市场普遍看好亚币,所以就算台股下来,台币也不容易大贬"一位汇银人士说.
台湾股市加权股价指数.TWII收盘下跌0.73%,报7,741.76点;外资及陆资在台股卖超113.17亿台币,已连续二日卖超,上交易日为卖超45.30亿.[ID:nCT0392972]
新兴市场中,坡元SGD=与韩元KRW=周三下跌,因银行间投机客增加美元仓位,此前围绕欧元区共同债券的协商并无进展,且瑞士央行并未采取汇率挂钩等措施,共同压低欧元.[EMRG/SGCN]
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16:00 美元/台币 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日
报价 (亿美元)(亿美元)
台北外汇经纪公司 28.962 28.948 28.915-29.004 28.950 8.23 7.86
TAIFX1
元太外汇经纪公司 28.914 28.938 28.910-28.978 28.958 4.26 3.76
COSMOS1
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无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准
PNDF
美元/台币一个月期 -0.155/-0.140 -0.190/-0.170
美元/台币六个月期 -0.490/-0.450 -0.510/-0.470
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--记者 李盈茜; 审校 杨淑祯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。