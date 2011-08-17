〔台湾债市〕五年期殖利率收在日低水准,30年券标售结果显筹码稳

路透台北8月17日电---台湾五年期公债100/6殖利率周三收低.在30年期100/8公债标售结果显筹码稳後,与10年期公债于尾盘一道走低,100/6甚至收在日低水准,结束前三日弹升.

交易商指出,100/8得标利率虽然落在预估区间上缘,不过投标倍数不低,寿险业如预期颇为捧场,而在结果出炉後,盘面上不见停损卖盘,反而殖利率向回测,因此预期将有稳定盘势的效果.

"看100/8这边,因为已经订价了,若明天(殖利率)继续走跌的话,对每一期券都还不错,"一本地证券商交易人士称.

不过,在台债经过上周的激情演出後,本周接下来若乏大型多空消息,各期主要交易券殖利率向下空间可能也会受限.市场人士预估100/6明日主要交投区间在1.05-1.08%.

台湾央行午间公布100/8公债得标利率为1.99%,落于市场预期区间1.955-2.00%的上缘.300亿台币的发行额度中,保险业拿下38.33%比重.[ID:nCT0392762]这期公债将在下周一(22日)交割.

台湾股市加权股价指数.TWII收跌0.73%,报7,741.76点.

美国公债价格周二上涨,法德领导人没有提议提高欧元区救助基金规模,并称欧元区全部17个成员国应承诺平衡财政状况,令市场颇为失望,从而引发对美国公债的避险买盘.指标10年期美债US10YT=RR价格升近一大点,殖利率跌至2.23%.[US/NCN]周二在亚洲交易时段则再跌至2.216%附近.[US/TCN]

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 100/6 A00106=TWO -1.15 1.0675 1.0675-1.0840 227.0

10 100/5 A00105=TWO -3.40 1.3882 1.3880-1.4259 34.0

30 100/8 A00108=TWO 0.00 1.9700 1.9570-1.9900 24.0

30年券100/8的得标利率1.99%,较上次5月间标售的同年期100/4R增额券得标利率1.889%,高出10.1基点,而较20年券100/7上日收盘价1.830%,利差为16基点. [ID:nCT0392874]

另一外商证券交易人士指出,目前看来30年券100/8筹码稳定,因为是绝对利率最高的一支券,而且终端买盘共同的疑问会是"丢出来後,要买什麽?"

不过,对于五年券100/6,他认为目前利率已来到低档,交易商可能倾向逢殖利率弹升时再出手,进一步追低意愿不强.

"真去拿的也是短线交易,看长线还没看到."他称.

前述本地交易商亦指出,美欧经济情势仍不稳定,若美债殖利率再下测,势必牵动台债.然而,由于五年券已提前反应央行9月底将暂停升息,行情进入9月料波动加剧,一旦有风吹草动让市场修正预期心理,殖利率向上反应程度将大于向下.

"一些亚洲央行还没有很明显地释出讯息,台湾会先观察别人."另一本地券商人士称,"澳洲已开始预期不会再升,中国本以为升息会延後,但昨天又升央票利率,所以比较mix"

中国央行公开市场周二招标发行的一年期央票收益率意外上涨,打破此前连续六周持平走势.业内人士认为,央行此举意在消除央票一二级利差倒挂,增加央票需求以助力回笼流动性.在降低再上调存款准备金率的同时,加息预期则有所趋浓.[ID:nCN1901651]

投资者将密切关注美国联邦储备理事会主席贝南克8月26日在怀俄明州Jackson Hole会议上的讲话,从中寻找关于新宽松措施的蛛丝马迹.

年期 期别 收盘价

30 100/4 A00104=TWO 没有成交

20 100/7 A00107=TWO 没有成交

10 100/5 A00105=TWO 1.3882

5 100/6 A00106=TWO 1.0675

2 100/3 A00103=TWO 没有成交 (完)