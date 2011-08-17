《外汇动态》欧元/瑞郎可能在1.1250附近寻获底部

0724GMT---瑞士央行将银行存入央行的活期存款从目前的1,200亿瑞郎提高至2,000亿瑞郎,要不是市场原本预期已大幅提高,否则这举措本身应会带动瑞郎走软.欧元/瑞郎EURCHF=R卖压就反映了这情况.