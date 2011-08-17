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市场报道 | 2011年 8月 17日 星期三 15:45 BJT

《外汇动态》欧元/瑞郎可能在1.1250附近寻获底部

0724GMT---瑞士央行将银行存入央行的活期存款从目前的1,200亿瑞郎提高至2,000亿瑞郎,要不是市场原本预期已大幅提高,否则这举措本身应会带动瑞郎走软.欧元/瑞郎EURCHF=R卖压就反映了这情况.

但从瑞士央行流动性举措的规模相当于瑞士国内生产总值(GDP)的比例来看,讯息很明确.欧元/瑞郎应会趋稳,且可能在1.1250区域寻获底部.(完)

--编译 王冠中;审校 龚芳

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