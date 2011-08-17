〔美国新股〕凯雷投资集团争取估值至少齐平对手黑石集团--报导

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
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路透8月17日电---据彭博引述消息人士报导,私募股权公司凯雷投资集团(Carlyle Group)[CYL.UL]正在私下会晤分析师,希望让分析师认同,凯雷的估值至少和黑石集团(百仕通)(BX.N)一样高.
凯雷希望第三季向美国证券交易委员会(SEC)提出首次公开上市(IPO)说明书.根据路透先前一篇独家报导,凯雷料将选择摩根大通(JPM.N)、花旗集团(C.N)及瑞士信贷CSGN.VX主办IPO.
彭博报导称,根据接获凯雷宣传资料的人士指出,凯雷认为该公司获利较为稳定,比起其他私募股权公司,应会让股东获得更能预测的股利.
凯雷尚未回覆提供评论.
知情人士向彭博表示,凯雷可能最快明年开始推介一档基金,凯雷已经在该档基金配置94亿美元.(完)
--编译 蔡美珍;审校 侯向明
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路透北京2月7日 - 以下为中国2017年1月主要宏观经济指标 路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 1月实际 1月预估中 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 值 值 居民消费价格指数(CPI) ~ 2.4 2.1 2.3
路透上海2月7日 - 中国财政部周三将招标发行一年和10年新发国债。路透调查显示，今年春节前后中国央行调升多个政策利率以来，债市走势持续低迷，周二现券情绪午后虽有所平复，但长端预期仍然偏弱，短久期品种相对受到青睐；两期债中标利率料接近二级，预测均值分别落在2.78%和3.46%。