〔美国新股〕凯雷投资集团争取估值至少齐平对手黑石集团--报导

路透8月17日电---据彭博引述消息人士报导,私募股权公司凯雷投资集团(Carlyle Group)[CYL.UL]正在私下会晤分析师,希望让分析师认同,凯雷的估值至少和黑石集团(百仕通)(BX.N)一样高.

凯雷希望第三季向美国证券交易委员会(SEC)提出首次公开上市(IPO)说明书.根据路透先前一篇独家报导,凯雷料将选择摩根大通(JPM.N)、花旗集团(C.N)及瑞士信贷CSGN.VX主办IPO.

彭博报导称,根据接获凯雷宣传资料的人士指出,凯雷认为该公司获利较为稳定,比起其他私募股权公司,应会让股东获得更能预测的股利.

凯雷尚未回覆提供评论.

知情人士向彭博表示,凯雷可能最快明年开始推介一档基金,凯雷已经在该档基金配置94亿美元.(完)