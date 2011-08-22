〔台湾新债〕台积电五年期无担保公司债以1.40%定价--标售文件

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透台北8月22日电---据公司债承销人士周一提供资料显示,全球晶圆代工龙头台积电(2330.TW)发行的五年期无担保公司债以1.40%定价,金额105亿台币.
另根据该竞价结果通知内容,七年期则以1.63%定价,金额75亿台币;至于10年期则未发行.总计本次公司债标售金额为180亿台币.
台积电此批公司债于上周三截止投标,据证券商先前所接到的竞价通知,原预计发行五年期70亿台币、七年期70亿台币,及10年期40亿台币,各年期都有50%的增减幅度.
台积电在中华信评的评等为"twAAA".该公司表示,发行公司债是为以筹集长期低固定利率资金.(完)
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--记者 张雅菁/董永年;审校 丁淑琴
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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