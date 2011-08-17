〔欧洲汇市〕瑞郎劲扬,此前瑞士央行未如预期设立汇率目标

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透苏黎世8月17日电---瑞郎兑欧元及美元周三大涨,扳回稍早跌幅;稍早瑞士央行宣布抑制瑞郎升势措施,但并未实施汇率目标.
瑞士央行称,将扩大存放在央行的银行活期存款规模至2,000亿瑞郎,藉以抑制瑞郎强势,这是央行近几周来第三度试图向市场增加流动性,压低货币市场利率.
瑞郎兑欧元及美元已由上周的纪录高位大幅回落,因市场盛传瑞士央行可能设定一汇率目标,远低于目前汇率区间.
"这令人失望,市场原本预期瑞士央行有更激烈措施,像是设立特定汇率目标,"Brown Brothers Harriman分析师Lena Komileva.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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