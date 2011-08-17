〔欧洲汇市〕瑞郎劲扬,此前瑞士央行未如预期设立汇率目标

路透苏黎世8月17日电---瑞郎兑欧元及美元周三大涨,扳回稍早跌幅;稍早瑞士央行宣布抑制瑞郎升势措施,但并未实施汇率目标.

瑞士央行称,将扩大存放在央行的银行活期存款规模至2,000亿瑞郎,藉以抑制瑞郎强势,这是央行近几周来第三度试图向市场增加流动性,压低货币市场利率.