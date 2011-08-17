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亚洲 | 2011年 8月 17日 星期三 16:19 BJT

〔韩国汇市〕韩元兑美元小幅下跌,韩元换汇换利跳升

路透首尔8月17日电---韩国韩元兑美元KRW=周三小幅回落,韩元换汇换利(CCS)连续第二日强劲上扬,韩国股市则呈现盘整走势.

韩元兑美元收报1,071.5韩元,盘中低点为1,075.3,周二收盘报1,070.0.

一年期和三年期CCSKRSB6L1Y=KMBCKRSB6L3Y=KMBC分别跳升18和23基点至1.25%.交易员称,大量债务互换交易激励了CCS活动.

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