〔韩国汇市〕韩元兑美元小幅下跌,韩元换汇换利跳升

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透首尔8月17日电---韩国韩元兑美元KRW=周三小幅回落,韩元换汇换利(CCS)连续第二日强劲上扬,韩国股市则呈现盘整走势.
韩元兑美元收报1,071.5韩元,盘中低点为1,075.3,周二收盘报1,070.0.
一年期和三年期CCSKRSB6L1Y=KMBCKRSB6L3Y=KMBC分别跳升18和23基点至1.25%.交易员称,大量债务互换交易激励了CCS活动.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。